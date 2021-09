El volcán de La Palma retoma su actividad tras una breve paralización; crece la incertidumbre





27/09/2021 - 10:35:51

RT.- El volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, que entró en erupción el 19 de septiembre, ha frenado notablemente su actividad la mañana de este lunes. Así, durante estas horas ha compaginado momentos de calma y tranquilidad, en los que no ha expulsado lava, ceniza o gases, con otros instantes en los que se ha producido la expulsión de ceniza oscura o humo gris claro. Además, desde el área circundante a las bocas del volcán se ha observado que remitía el rugido intenso que había acompañado a la erupción en estos ocho días y se podían volver a oír sonidos de la naturaleza como el trino de los pájaros. Sin embargo, poco después de las 12 de la mañana la actividad ha vuelto a las bocas del volcán y de nuevo ha comenzado la emisión de lava y gases. Ante este escenario, los científicos piden cautela, las nuevas señales no son inequívocas y podrían dar lugar a diferentes posibilidades, las más probables son que la lava haya encontrado un tapón en su camino hacia la superficie o bien que se esté terminando el reservorio magmático y la erupción esté tocando a su fin. Imágenes de las emisiones de ceniza que se están observando en las últimas horas / Images of the ash emissions that are being observed in the last hours pic.twitter.com/nFxgsSpZaI — INVOLCAN (@involcan) September 27, 2021 Las coladas siguen su avance Por otro lado, las coladas de lava aumentaron su velocidad hace dos días y han avanzado en su camino hacia el mar, por lo que en la actualidad de encuentran a alrededor de 800 metros de la costa atlántica, aunque su ritmo ha vuelto a ralentizarse en las últimas horas. Sin embargo, como precaución, las autoridades locales han decretado el confinamiento de cuatro núcleos urbanos: San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa, ubicadas en la zona costera del municipio de Tazacorte. En este sentido, preocupan también las nubes de ceniza que podrían provocar problemas respiratorios.



Fenómeno habitual Los científicos ya han explicado que los parones en la actividad son un fenómeno habitual en una erupción estromboliana, como es la que está teniendo lugar en la isla de La Palma, a aproximadamente 85.000 habitantes. Por ello, piden paciencia y esperar a ver cómo se desarrolla la situación, antes de dar por acabada la erupción volcánica. De hecho, una erupción estromboliana se caracteriza precisamente por erupciones explosivas separadas por periodos de calma de extensión variable. En este contexto, durante la mañana se han estado barajando varias hipótesis. Después de que el volcán haya vuelto a rugir parece que una de ellas, la de que estaríamos asistiendo al final de la erupción, parece descartada. La posibilidad más probable, según los expertos, es que el colapso de parte del edificio volcánico hubiera producido un taponamiento temporal en el camino de salida de la lava, y que ésta haya vuelto a reabrir una ruta viable dando lugar a la continuación de la erupción. Otra de las hipótesis, todavía no descartada, es que el centro de la erupción se trasladara a otro punto de la isla, una posibilidad preocupante, puesto que en ese caso se asistiría al nacimiento de una nueva fisura en la corteza terrestre, lo que en la práctica sería como tener una nueva erupción. 500 edificios destruidos y 220 hectáreas arrasadas Desde que entró en erupción el volcán de Cumbre Vieja, el pasado 19 de septiembre, su lava, a una temperatura de más de 1.000 grados centígrados, ha devastado un gran territorio de la isla de La Palma. Según estimaciones del Instituto Volcanológico de Canarias, cada día emite a la atmósfera entre 6.000 y 9.000 toneladas diarias de dióxido de azufre, el gas más tóxico de los que componen las columnas de humo negro que emergen de las bocas del volcán. Tras ocho días de actividad, las edificaciones afectadas ya han aumentado hasta las 500, mientras se estima que el número todavía puede aumentar sensiblemente, quizás hasta el millar, debido a que hay muchas viviendas que se encuentran en un camino que con toda probabilidad seguirá el cauce de la lava hacia el mar. Entre las infraestructuras devoradas por la lengua de fuego se encuentra un colegio, un centro médico, una iglesia, la sede de la asociación de vecinos de Todoque y diversas carreteras e infraestructuras. En total, son ya más de 220 hectáreas las que han sido cubiertas por la lava, mientras que más de 1.300 se encuentran tapizadas por las cenizas del volcán. En este tiempo más de 6.000 personas han tenido que ser evacuadas, entre las que se encuentran alrededor de 500 turistas. La mayor parte fue desalojada el pasado lunes, mientras que durante la semana se han ido vaciando nuevos núcleos urbanos: los residentes de Tacande, tras la aparición de una nueva boca eruptiva en esa zona, los del barrio de Jedey el miércoles y los de los núcleos de Tajuya, Tacande de Arriba y Tacande de Abajo el viernes. El cono principal de volcán de la isla española de La Palma sufre una rotura parcial al no poder soportar su propio peso



Vuelo de dron grabado por el Servicio de Trabajos Aéreos del IGME español pic.twitter.com/lQNAWkG0hy — RT en Español (@ActualidadRT) September 25, 2021 ¿Llegará al mar? Los expertos esperan que las coladas de lava lleguen al mar en las próximas horas. Lo cierto es que esta llegada es esperada desde el pasado lunes, pero entonces los ríos de fuego se encontraban más alejados de la costa, a algo más de 2 kilómetros, y su ritmo decreció desde los 700 metros por hora hasta apenas cuatro metros. Ahora, el nuevo impulso que comenzó hace dos días ha hecho que la lava retome velocidad, ayudada por su mayor liquidez y por desplazarse por terreno ya arrasado por coladas anteriores. Una vez que el fluido caliente a más de 1.000 grados choque con las aguas marinas, a alrededor de 25 grados, se espera que inmediatamente se liberen una gran cantidad de gases, que en un primer momento podrían afectar a la población circundante, por lo que se ha establecido un perímetro de 2 kilómetros de exclusión para minimizar el impacto de piroclastos y la exposición a los gases nocivos, así como el confinamiento de las poblaciones cercanas. Una vez que la nube de gases gane altura su impacto será más inocuo, pues en determinadas capas elevadas de la atmósfera la presencia de los gases tóxicos no afectan a las personas ni a la fauna y flora. Si bien tanto esta emisión de gases, como las de cenizas que se están dando en la actualidad, sí podrían impactar en la actividad de aviación civil, que ya se ha visto paralizada durante el fin de semana.