Procurador General del Estado: El desconocimiento de la wiphala es un delito





27/09/2021 - 10:06:42

ABI.- El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, sostuvo este lunes que el agravio a los símbolos patrios como la wiphala es considerado un delito y debe ser sancionado. Hizo referencia a lo ocurrido en Santa Cruz el viernes 24 de septiembre, cuando afines al gobernador cruceño Fernando Camacho agraviaron la bandera de la wiphala en los actos protocolares que se realizaron por los por los 211 años de gesta libertaria de Santa Cruz y agredieron a dirigentes campesinos del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). “Sabemos que nuestras banderas son la tricolor y la wiphala, eso está bastante claro. Hay gente que no aprende eso; obviamente, no comprende la historia y desconoce; ahora, peor aún, un símbolo que es tradicional y ancestral en nuestro país, que identifica a nuestros pueblos. Ese desconocimiento es un delito y por eso debe haber acciones legales en contra de esas personas”, dijo en entrevista con Bolivia TV. El parágrafo II del Artículo 6 de la Constitución Política del Estado establece que la bandera tricolor rojo, amarillo y verde y la wiphala son símbolos del Estado. “Obviamente, no conocen esto; con base en su desconocimiento, con base en su ignorancia, realizaron semejantes acciones de ultraje a las autoridades, a los símbolos patrios, con acciones de racismo y agresión personal a dirigentes”, cuestionó el procurador Chávez.