Pacientes con cáncer en Cochabamba viajan a La Paz hace dos años en busca de radioterapia





27/09/2021 - 08:56:27

Opinión.- Los pacientes con cáncer en Cochabamba llevan más de dos años en busca de la creación de una unidad de radioterapia. La enfermedad no espera y los que padecen esta enfermedad se ven obligados a viajar a La Paz en busca del tratamiento, según informaron desde la Organización de Pacientes con Cáncer. Carmen Vargas, representante de la Organización, explicó a OPINIÓN que el trámite, que deben realizar los más de 500 pacientes con cáncer que viven en Cochabamba, para acceder a la radioterapia es extenso y burocrático. El proceso consta de varios pasos. Para obtener la radioterapia por medio del sistema de salud pública, una persona debe probar que padece la enfermedad a través de sus estudios médicos y demostrar, por medio de estados de cuenta y fotografías (de vivienda y otros) que no cuenta con recursos económicos. Además, debe probar que no son asegurados privados y que pertenecen al Sistema Universal de Salud, entre otros certificados. Tras obtener la documentación, Trabajo Social organiza todo en una carpeta que es enviada a La Paz para ser revisada por el Ministerio de Salud en donde se otorga la solicitud final junto a un previo análisis y recomendación médica, según la información brindada por la Organización de Pacientes con Cáncer de Cochabamba. “Es un trámite muy largo y como es burocrático ha habido casos escandalosos de personas que fueron a La Paz con toda su documentación lista para iniciar su tratamiento, pero les rechazaron porque no tenían un sello del doctor que los recomendaba y tuvieron que volver a solicitar después de un mes”, denunció Vargas. Actualmente, Cochabamba es el único departamento del país que no cuenta con una unidad de radioterapia. Santa Cruz tiene tres y La Paz seis consultorios. Al respecto, la Gobernación de Cochabamba a través de su asesor legal, José de la Fuente, indicó que el problema es dramático y que las autoridades de salud y el gobernador Humberto Sánchez están conscientes del problema, por lo que construirán un oncológico en la Ciudadela Hospitalaria. en el exclub Hípico. Lamentó que lo único que falta es la infraestructura. “No es una cuestión de voluntad política, la AISEM solo va a desembolsar el dinero en un terreno que esté a nombre de la Gobernación. En estos momentos estamos terminando los trámites para que el terreno del exclub Hípico pase a nuestra propiedad, en estos momentos es de Obras Públicas”, dijo De la Fuente. Al inicio de septiembre, con motivo del aniversario departamental, se tenía previsto iniciar las obras de la Ciudadela. Sin embargo, debido a que el terreno pertenecía al Ministerio de Obras Públicas, el arranque de las obras se pospuso. El Asesor Legal dijo que en la brevedad se realizará el traspaso ANTECEDENTES En 2018 se firmó un Decreto Supremo que autoriza a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) a construir, en un establecimiento de salud de tercer nivel, sin embargo, hasta el momento esta construcción no pudo ser realizada por no contar aún con la infraestructura adecuada. Desde la Organización de Pacientes surgió la propuesta de instalar la unidad en el hospital Viedma debido a que, según el Decreto, el centro de radioterapia debe pertenecer a un hospital de tercer nivel dependiente de la Gobernación, en este caso el mencionado nosocomio. “La instalación en el Viedma es una cuestión técnica que el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba, la AISEM y la Gobernación han descartado debido a que para la unidad de radioterapia se necesitan más de 2.000 metros. Somos conscientes de la urgencia, del tiempo, pero la única solución es instalar el consultorio en el exhípico (Ciudadela Hospitalaria)”, dijo el asesor legal de la Gobernación, José de la Fuente.