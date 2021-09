Sucre: Hallan diente de pez sierra de 80 millones de años en ruta turística del Distrito 8





27/09/2021 - 08:45:08

Correo del Sur.- El diente de un pez sierra de hace 80 millones de años fue hallado de manera fortuita por un grupo de turistas nacionales que visitaban el Distrito 8 de Sucre a finales de agosto. Incrustado en una roca grande, en el trayecto que conecta a la localidad de Socapampa con Maragua, el grupo avistó un objeto extraño de color oscuro que a primera vista tiene la forma de una daga u otro objeto puntiagudo. ¿DIENTE DE TIBURÓN? La ruta que seguían rumbo a La Garganta del Diablo se vio interrumpida por el “objeto” que despertó su curiosidad. El guía turístico Grover Marquina, que estaba a cargo de los turistas, cuenta que el grupo estaba compuesto por dos visitantes de La Paz y uno de Sucre. Para diferenciar a los fósiles de otros materiales se requieren conocimientos básicos de estratigrafía, geología y paleontología, explica Marquina, quien sin embargo aclara que en esta ocasión sobresalieron los conocimientos de uno de los visitantes, de profesión dentista. “Él dijo: ‘esto tiene esmalte, es un diente de tiburón’”, recuerda el guía, antes de referirse a las características del fósil. “Es un diente grandecito, llamaba la atención porque es de por lo menos unos tres a cuatro centímetros de largo”. Las fotografías de lo que en un principio creyeron que pertenecía a un tiburón fueron compartidas al docente y experto en paleontología Omar Medina, quien confirmó que se trata de un fósil. “Lo que se ha podido apreciar es que son dientes de peces”, dijo a CORREO DEL SUR. 80 MILLONES DE AÑOS Observando un poco más las fotografías se pudo determinar que los dientes corresponden a un pez sierra del mesozoico, con una antigüedad de 80 millones de años. “Es una zona muy rica, que siempre va a dar de que hablar en cuestión de restos”, afirmó Medina sobre el Distrito 8. Recordó que no es la primera vez que se encuentran restos de peces prehistóricos dentro del territorio del municipio de Sucre. HALLAZGOS En caso de identificar un material que se sospecha puede ser muy antiguo, lo que se recomienda es reportarlo a las autoridades locales o a expertos en paleontología que pueden dar más datos sobre los animales a los que pertenecen. Medina: 90% de posibilidades de que sean especies nuevas Al margen de este nuevo hallazgo, el arquitecto chuquisaqueño Omar Medina tiene previsto preparar otros dos fósiles de mamíferos del cuaternario para que sean objeto de una publicación científica, dado que, según dijo, existe un 90% de posibilidades de que sean especies nuevas para la ciencia. El primer material corresponde probablemente a un oso perezoso del pleistoceno hallado a mediados de agosto en el barrio América del Distrito 4. Hasta ahora se logró extraer el 40% del sedimento que rodea a los huesos. El trabajo de limpieza hizo salir a la luz vértebras, costillas y parte de una pelvis del animal. “Todavía no se puede identificar con exactitud…, se está teniendo dificultad debido a que el sedimento que lo cubre es demasiado duro. Por esta situación se demorará unas dos semanas más la limpieza total”, dijo Medina. Se espera que los dueños del terreno donde fue encontrado puedan remover más sectores pero, por ahora, no se encontraron otras partes del cuerpo del animal. La preparación del fósil es monitoreada por Carlos Luna, técnico de conservación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). EL ROEDOR DE YAMPARÁEZ También está pendiente la preparación del fósil de un roedor prehistórico encontrado en Yamparáez y que por ahora está resguardado en una urna de vidrio, en el edificio de la Alcaldía de ese municipio. Los restos de este animal fueron encontrados dentro de un caparazón de gliptodonte hallado hace siete años. “Se necesita una limpieza y radiografías”, indicó Medina, quien la próxima semana tiene previsto reunirse con el alcalde de Yamparáez para avanzar en la preparación del material. Los fósiles bien conservados pueden dar a la ciencia certezas de nuevas especies de mamíferos, y eso motiva a Medina a realizar los trabajos de limpieza. Paleontólogos argentinos y uruguayos “indican que todos los materiales que podamos encontrar en esta región podrían tratarse de especies nuevas, ya que (aquí) no se ha investigado la megafauna…. Al igual que el caparazón del gliptodonte, manejamos un 90% de hipótesis de que podría ser una nueva especie”, señaló el docente.