Evo, aplaudido y abucheado en su visita a Arequipa





27/09/2021 - 08:19:02

Página Siete.- En su reciente visita a Perú, el expresidente Evo Morales recibió aplausos y abucheos por parte de diferentes grupos de personas. Morales estuvo este fin de semana en Arequipa, ciudad donde el partido de gobierno, Perú Libre, organizó el llamado primer encuentro de Jóvenes del Bicentenario por una Nueva Constitución. Morales participó como ponente en el congreso de juventudes que tuvo como tema central el cambio de la Constitución. Fuentes al interior de Perú Libre descartaron que este encuentro con jóvenes y la visita de Morales tengan un fin electoral o se estén organizando para las próximas elecciones municipales y regiones del 2022, informó el diario peruano La República. Según el reporte del medio peruano, la visita de Morales fue accidentada desde el principio y el exmandatario fue resguardado con excesiva seguridad. “El expresidente boliviano evitó a los medios de comunicación. Llegó temprano a la ciudad y desayunó un adobo —plato típico local— con los congresistas María Agüero y Jaime Quito y algunos militantes perulibristas. Luego se dirigió al evento”, agrega el reporte Durante el evento, realizado en un ambiente reducido, pero repleto de simpatizantes, Morales dio un discurso en el que se declaró “socialista y antiimperialista”. “El capitalismo solo trae crisis económica y todo tipo de crisis, cuando protestamos contra el capitalismo no estamos protestando contra la propiedad privada. En Bolivia, la propiedad privada está garantizada por la Constitución”, explicó en su ponencia. El exdignatario encomendó a los jóvenes la responsabilidad de garantizar la innovación y tecnología para evitar que los países desarrollados “se lleven la materia prima”. Adicionalmente, saludó una posible asamblea constituyente en el Perú. “La patria demanda de patriotas, no vendepatrias. La derecha nos quiere dividir”. Luego el congresista Quito llamó a la juventud de la base regional de PL a concretar las firmas para convocar un referéndum que permita el cambio de la Carta Magna. Protestas A la salida de Morales del evento, que se realizó en medio de un fuerte cordón policial, una veintena de simpatizantes del llamado Frente Democrático y oficiales en retiro del grupo “Arica no se rinde” protestaron y corearon consignas rechazando su presencia. También hubo roces con el bando afín a Perú Libre, pero todo fue controlado por la Policía Nacional, informó La República, de Perú.