Creemos afirma que el Gobierno provocó los hechos en Santa Cruz para reactivar persecución política





26/09/2021 - 18:05:18

Erbol.- La jefe de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, afirmó este domingo que el impasse producido en la ciudad de Santa Cruz fue un hecho provocado por el Gobierno para reactivar la persecución política contra opositores cruceños. “Todo esto que ocurrió en nuestro Grito Libertario tenía el objetivo de reactivar las persecuciones, buscar de donde sea los elementos con los cuales, aunque se agarrado de los pelos, puedan armar las persecuciones. Entonces acá empieza otra vez los discursos de separatismo que son ellos los que están promoviendo porque los cruceños no tienen en el horizonte”, declaró en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol. Sostuvo que las acusaciones lanzadas tienen el fin de buscar elementos para hacer juicios y generar persecuciones sin tener ni siquiera indicios sino simplemente porque ellos los decretan así. La asambleísta considera que el gobierno se maneja en una estrategia para crear enemigos internos para someter a todo un país, tomando el control de los órganos de poder. Rek afirmó que esta forma de hacer política del MAS responde a su proyecto de no soltar nunca el poder, haciendo que no exista oposición ni alternancia. Dijo que el MAS representa a esa forma de “poder hegemónico, totalitario y sometedor, destruyendo al país, donde los ciudadanos no tienen derechos ni tienen reivindicaciones Explicó que, para la efeméride de Santa Cruz, el gobierno central fue invitado para hacer un acto de honor y honra al Grito Libertario, pero desde el inicio ya había agresiones e intenciones de politizar todos los actos tal como ocurrió en la Feria Exposición y en el Concejo Municipal. “Vinieron con una agenda para provocar, criminalizar y perseguir a los cruceños y a la oposición en su conjunto”, afirmó al indicar que el agravio se produjo cuando, rompiendo el protocolo el ministro de Gobierno sacó de su bolsillo una wiphala y deshonrando totalmente el acto, se lo entregó a David Choquehuanca. Precisó que el vicepresidente izó la wiphala sobreponiendo a la bandera nacional, en una actitud recurrente del MAS de anular la tricolor nacional desconociendo la fundación de la república en su intento de imponer la wiphala. Indicó que por ese motivo se produjo la defensa de la tricolor nacional, pero el gobierno la utiliza para generar argumentos e iniciar persecuciones que es la única agenda que tiene para el país ante la falta de reactivación o políticas de salud.