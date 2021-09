Dirigente de Conamaq presenta denuncia penal por racismo y discriminación contra presidente del Comité Pro Santa Cruz





26/09/2021 - 17:59:11

ABI.- El dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasullo (Conamaq), Iver Valenzuela, informó este domingo que presentó una denuncia penal contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, entre otros, por las agresión racista y discriminatoria que recibió durante los actos protocolares de celebración de la efeméride departamental cruceña. “Acabo de hacer mi denuncia acá, en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), por los delitos de racismo, discriminación, contra Rómulo Calvo y lesiones contra Adalid Farrel y otros”, manifestó, en una entrevista con Bolivia Tv. El dirigente recordó que los hechos de violencia en su contra comenzaron el viernes pasado cuando ponía una ofrenda floral en la Plaza 24 de Septiembre, donde un grupo de personas, entre ellas el líder cívico cruceño, le gritaron con palabras discriminatorias y le dijeron que no era carnaval por la vestimenta originaria que portaba para el acto. En el caso de la denuncia por agresiones, Valenzuela dijo que Adalid Ferrel fue quien le dio golpes con un chicote, como se ve en un audiovisual que fue difundido por varios canales de televisión. “Quiero que ellos me den garantías y vamos a llegar hasta lo último, igual con Rómulo Calvo, porque no puede estar discriminándonos a los indígenas porque esta es nuestra vestimenta de acuerdo al lugar donde hemos nacido”, sostuvo. Hora antes, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, presentará el lunes de la próxima semana la denuncia penal contra los autores identificados de los actos de ultraje a símbolos patrios y racismo y discriminación suscitados durante los actos protocolares por la efeméride departamental de Santa Cruz.