Lima: Decisión de presentar este lunes demanda penal por actos de ultraje, discriminación y racismo en Santa Cruz lo decidirá el vicepresidente





26/09/2021 - 17:56:34

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este domingo que el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, presentará el próximo lunes la denuncia penal contra los autores identificados en los actos de ultraje a símbolos patrios y racismo y discriminación suscitados durante los actos protocolares por la efeméride departamental de Santa Cruz. “El viceministro que está a cargo, Pelagio Condori, que es el Viceministro de Descolonización, eso está en el Ministerio de Culturas, ya está presentado esta denuncia penal el día de mañana. Ya el texto está concluido, ya se ha revisado y se ha identificado a muchos de los partícipes”, señaló, en una entrevista en el programa “Las 7 en el 7” de Bolivia Tv. La autoridad estatal explicó que los casos no quedarán en la impunidad y el desarrollo de la acción jurídica será seguido en coordinación con el Ministerio de Justicia. Detalló que el caso tiene varios implicados identificados, pues fue complejo, pero no se los mencionará aún para no distorsionar el marco del debido proceso y el respeto que no se tuvo con las víctimas de los hechos de discriminación y racismo. “Ha habido identificación de personas, lo hemos dicho con transparencia, con claridad, quiénes son esas personas, pero estamos en este momento ya en la presentación del proceso penal y eso es lo que nos va a llevar a una sentencia, y no va a quedar en la impunidad ninguno de los actos, ni los actos contra la wiphala ni lo actos de racismo y discriminación”, enfatizó. Choquehyanca tiene la decisión El titular de Justicia mencionó, sin embargo, que el vicepresidente David Choquehuanca tomará una decisión personal sobre su caso, pero se cuenta ya con la demanda penal lista. “Yo lo he conversado con el Vicepresidente y él está reflexionando, él es un hombre de concertación, de paz, de un discurso diferente. Creo que este es uno de los delitos que son personalísimos en los cuales él va a tomar una determinación (…). La decisión es del Vicepresidente y él me ha pedido poder reflexionarlo para poder activar la acción legal”, aseveró. El representante gubernamental manifestó que lo sucedido en el caso del mandatario, que fungía como Presidente en Ejercicio del Estado durante los actos protocolares de la efeméride de Santa Cruz, está enmarcado en el artículo 161 del Código Penal, que menciona sanciones para quienes impiden y estorban el ejercicio de las funciones públicas, en este caso el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.