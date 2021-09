Luis Arce: La wiphala se respeta





26/09/2021 - 17:34:16

ABI.- “La wiphala se respeta”, exclamó este domingo el presidente Luis Arce, quien participó en el encuentro con los Ponchos Rojos y alcaldes de la provincia Omasuyos. Señaló que ese emblema nacional representa la historia de la lucha de los pueblos indígenas originarios, la cual no se borrará por el capricho de un grupo de personas. “La wiphala se respeta, hermanos, porque es el lenguaje, es la historia, es el resumen de toda la lucha de nuestros pueblos indígenas originarios de nuestro país y no se va a borrar con el capricho de uno o un grupo de personas”, afirmó durante su discurso en el estadio del municipio de Achacachi, en el departamento de La Paz. El jefe de Estado dijo que se ve con preocupación el regreso de algunos sectores racistas que nunca entendieron que Bolivia está compuesta por nueve departamentos con sus propias culturas e historia. Dijo que es una lástima que pese a tantos años de lucha por la igualdad y el respeto entre todos, hay personas que “no entienden”. Remarcó que esa batalla de años, protagonizada por los pueblos indígenas, no se borrará por “una paradita de gallo viejo”. Esas palabras fueron vertidas en clara alusión a los actos de discriminación y racismo propiciados el viernes por el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, durante los actos protocolares por la efeméride departamental. Esa jornada, sus seguidores también protagonizaron un acto de agravio a la wiphala, al bajarla abruptamente del mástil en el que fue izada. “Esto no puede volver a repetirse hacia adelante. Tenemos que avanzar, tenemos que salir de esa lógica racista, discriminadora que existió en la colonia, que existió en el pasado, y eso no puede formar parte de nuestra historia actual, donde queremos avanzar, donde queremos paz y tranquilidad”, acotó. Por su parte, el ejecutivo de los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos, Rudy Condori, dijo que no permitirán que “logias” que no representan a Santa Cruz ultrajen un símbolo patrio contemplado en la Constitución Política del Estado.