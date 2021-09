Futurística ciudad sostenible en medio de un desierto que costaría 400.000 millones de dólares





26/09/2021 - 09:50:30

RT.- Marc Lore, multimillonario estadounidense y exejecutivo de Walmart, reveló los planes para crear para el año 2030 una metrópolis sostenible que debería construirse desde cero en el desierto estadounidense. El proyecto se presenta como "una nueva ciudad en EE.UU. que establece un estándar global para la vida urbana, expande el potencial humano y se convierte en un modelo para las generaciones futuras". La ambiciosa propuesta de establecer un espacio de más de 600 kilómetros cuadrados por valor de 400.000 millones de dólares, promete una arquitectura ecológica, producción de energía sostenible y un sistema de agua resistente a la sequía, recoge la CNN. If you really want to go after a moonshot — you have to start with a big, bold vision, you need to raise the required capital, and surround yourself with the very best people in the world. If you get those three things right you can do incredible, magical things.



— @MarcLore pic.twitter.com/jnRfNKGJ2p — City of Telosa (@CityofTelosa) September 2, 2021 La planificación de la 'ciudad de 15 minutos' permitirá a los residentes acceder a sus lugares de trabajo, escuelas y servicios en un viaje de un cuarto de hora desde sus hogares. Actualmente la empresa considera como posibles ubicaciones los estados de Nevada, Utah, Idaho, Arizona y Texas. Además del diseño urbano innovador, también se propone establecer una gobernanza transparente en forma de un "nuevo modelo para la sociedad". Tomando su nombre de la antigua palabra griega 'telos' (un término utilizado por el filósofo Aristóteles para describir un propósito inherente o superior), la ciudad permitiría a los residentes participar directamente en el proceso de toma de decisiones y presupuesto. El anuncio fue acompañado por una serie de representaciones digitales de la empresa de diseño Bjarke Ingels Group (BIG). Las imágenes revelan edificios residenciales cubiertos de vegetación y residentes imaginarios disfrutando de abundantes espacios abiertos. Otra imagen muestra un rascacielos, denominado 'Equitism Tower', que se describe como "un faro para la ciudad". El edificio contaría con almacenamiento de agua, granjas aeropónicas y un techo fotovoltaico que le permitiría "compartir y distribuir todo lo que produce".