Se arruina el único mamógrafo del Hospital Regional de Tarija





26/09/2021 - 08:46:24

El País.- El único mamógrafo del sector público en el departamento de Tarija se arruinó, cumplió su vida útil. Este equipo médico que está en el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD) ayudaba a la detección del cáncer de mama, el segundo más frecuente que afecta a la población. Desde el año 2015 que este equipo presentaba fallas de manera constante, por lo que era sometido a reparaciones. Pero hace dos meses que dejó de funcionar por completo. Desde la administración creen que es conveniente tener uno nuevo, pero verán si aún se puede repararlo. La cuestión es que cuando aún funcionaba, hasta antes de la pandemia, no había demanda de la población femenina, en el mejor de los casos se hacían cinco mamografías a la semana, uno por día en promedio. Ahora, sin ese equipo, la prevención o detección temprana de esa enfermedad quedará casi nula. Marcelo Ugarte, subdirector del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), explicó que el mamógrafo dejó de funcionar hace dos meses. Lamentó que la pandemia no haya permitido priorizar algunas áreas de la salud, pues, quedaron rezagadas, como el caso de ese equipo médico. El galeno explicó que realizan gestiones para la adquisición de uno nuevo o hacer una reparación masiva de ese equipamiento. “Toda la salud es importante, pero necesitamos aunar esfuerzos para dar soluciones. Lamentablemente el mamógrafo ya cumplió su vida útil, en la actualidad se está en gestiones de comprar uno nuevo o hacer una reparación masiva de ese equipo”, comentó Ugarte. Cáncer de mama Jorge Pérez, jefe del Programa Cáncer del Servicio Departamental de Tarija (Sedes), explicó que el examen de mamografía era gratuito, pero no había demanda de la población, pese a ser un examen que ayuda a detectar algunas alteraciones que podrían ser cáncer de mama. Y es que mientras más temprano se detecte, hay mayor probabilidad de éxito en el tratamiento. Pero, por lo general, los pacientes que llegan al programa para recibir ayuda para sus quimioterapias, llegan en etapas avanzadas, cuando es más difícil revertir la enfermedad y en algunos casos solo queda aplicar cuidados paliativos. El médico explica que esa es la importancia de tener un mamógrafo, pero también trabajar en la promoción de ese servicio, porque la gente no está acostumbrada a someterse a ese tipo de exámenes, directamente acude al hospital cuando ya no pueden soportar la enfermedad. En Bolivia, se estima que se registran alrededor de 12 casos de cáncer de mama cada día. Roberto Baldivieso, médico ginecólogo, en una pasada entrevista explicó que hay dos tipos de criterio para hacer una mamografía: uno es que las mujeres a partir de los 45 años de edad deben someterse a un estudio por año; pero si hay factores de riesgo, como familiares que padecieron de ese tipo cáncer, se debe hacer a partir de los 35 años. El Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (Susat), que en la actualidad está en una especie de status quo, contemplaba la reconstrucción de mamas para mujeres que hayan padecido de cáncer, porque una alternativa para superar la enfermedad es sacar el seno, lo que también generará una mayor afectación psicológica y a la autoestima. Ley del SUS no contempla recursos para mantenimiento Marcelo Ugarte, subdirector del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija (HRSJD), explicó que la Ley del Sistema Único de Salud (SUS) no contempla recursos para mantenimiento de equipos médicos, solo se puede usar para otras partidas presupuestarias para la atención de los pacientes. Es así que se ve la manera de hacer un mantenimiento preventivo del tomógrafo con recursos propios del nosocomio, para que más adelante no se vea afectado ese servicio.