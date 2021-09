Papa Francisco: La unidad no significa estar de acuerdo a toda costa





25/09/2021 - 11:01:59

DW.- "La unidad que Jesucristo nos ha dado y nos sigue dando no es la unanimidad, no es estar de acuerdo a toda costa", expresó el papa Francisco este sábado en una audiencia a los obispos del Movimiento de los Focolares, una organización que se ha extendido por varios países con la idea de promover la solidaridad entre pueblos, culturas y religiones. "Obedece a un criterio fundamental, que es el respeto a la persona, el respeto al rostro del otro, especialmente del pobre, del pequeño, del excluido", agregó en la sala de los papas del Palacio Apostólico vaticano. Tras asegurar que el Movimiento de los Focolares siempre ha promovido "el sentido y el servicio de la unidad", Francisco recordó a los "testigos de nuestro tiempo, pastores y laicos, que han tenido la 'audacia de la unidad', pagando en persona un precio a veces muy alto". También destacó la importancia de la fraternidad en el momento actual de crisis de salud. "Frente a las sombras de un mundo cerrado, donde tantos sueños de unidad se hacen añicos" y "el azote de la pandemia corre el riesgo de exacerbar las desigualdades", el espíritu "nos llama a tener la audacia de ser uno", dijo. Asimismo, se refirió al "ministerio de los obispos", que está "al servicio del pueblo de Dios, para que sea edificado en la unidad de la fe, de esperanza y caridad".