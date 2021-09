Cocinan media tonelada de plato típico alemán Leipziger Allerlei





25/09/2021 - 10:38:15

DPA.- Cocineros de la ciudad alemana de Leipzig prepararon este sábado más de media tonelada de "Leipziger Allerlei", un típico plato de verduras de la región de Sajonia, "la mayor porción jamás cocinada", según el Instituto de Récords de Alemania. La entidad destacó que esta gigantesca porción quedará como referencia para otros intentos de récord mundial. "Hemos cocinado 524 kilogramos de 'Leipziger Allerlei'", declaró Mike Schneider, de la Asociación Internacional de Cocina de Leipzig, coorganizador del evento. Los cocineros debían cocinar una porción de al menos 250 kilogramos para recibir el reconocimiento, informó una portavoz, según había dispuesto el Instituto de Récords de Alemania. Hasta ahora, se informó, no se produjo ningún intento de récord. El requisito mínimo era garantizar que no todo el mundo se limitara a declarar su comida familiar como el valor máximo. Los cocineros tuvieron que picar mucho para poder lograr este registro inicial. Según la receta tradicional, el auténtico "Leipziger Allerlei" no solo incluye los ingredientes conocidos, como zanahorias, espárragos y guisantes, sino también hongos colmenillas, albóndigas de sémola y cangrejos de río. "El 'Leipziger Allerlei' tiene fama de ser un plato de verdura mixta, pero eso no es cierto. En realidad es más bien un guiso", dijo Schneider. Su misión con este récord era también dar a conocer el plato original. Por eso, todos los interesados pudieron probar hoy el plato en la plaza del mercado de Leipzig. A cambio, los organizadores recolectaron donaciones para las víctimas de las inundaciones que azotaron tiempo atrás a la región occidental de Alemania. El plato súper grande de "Leipziger Allerlei" tuvo buena aceptación. "Al menos no escuché nada negativo", afirmó Schneider.