¿Por qué mucha gente de El Alto no se aplica la vacuna anticovid?





25/09/2021 - 10:03:12

Página Siete.- Hasta hace un par de semanas, la ciudad de El Alto se encontraba entre los municipios con menos población inmunizada contra la Covid-19. ¿Pero por qué los ciudadanos de esta urbe no querían recibir las dosis? De acuerdo con las autoridades, las brigadas de salud que vacunan casa por casa identificaron que el principal problema fue la falta de información. “Como municipio, las brigadas médicas casa por casa no comenzaron a trabajar este fin de semana, sino hace tres semanas. Eso nos da una experiencia en este trabajo”, aseguró a Página Siete el secretario de salud del municipio de El Alto, Saúl Calderón. El funcionario explicó que en este trabajo los médicos de las brigadas pudieron identificar que “la mayor cantidad de las personas que no querían vacunarse, tenían algo en común: no estaban informadas sobre los beneficios de la vacuna”. Según Calderón, “en realidad, no es que la gente no quería vacunarse, sino que no tenía la información correcta o tuvo acceso a datos equivocados sobre la inmunización”. El responsable de salud de este municipio indicó que también hay grupos antivacunas que se resisten a la inmunización. De acuerdo con el funcionario, la mayoría de los vecinos acceden a recibir la dosis de la vacuna anticovid luego de recibir la información adecuada y fiable por parte de los brigadistas que van a sus domicilios. Este plan de visitas casa por casa logró que los índices de vacunación registren un aumento en la joven urbe. De acuerdo con Calderón, la inmunización aumentó en las últimas dos semanas y hasta la fecha El Alto ya alcanzó al 50% de la población que recibió la primera dosis. Hasta hace tres semanas, el Ministerio de Salud informaba que esta ciudad tenía menos del 20% de vacunación de la primera dosis. Por ese motivo, las autoridades adoptaron diferentes estrategias. Una de las principales apuestas fue reforzar la cantidad de brigadas médicas y organizar 266 equipos para visitar casa por casa e inmunizar a la población. Los 1.000 profesionales en salud -organizados en 266 brigadas médicas- fueron distribuidos en 58 centros de salud. Cada establecimiento tiene un área de intervención que debe visitar durante 15 días. Además de domicilios, los brigadistas cubren también mercados, ferias, asilos y centros donde se congrega la gente, barrios y zonas de 14 distritos de la ciudad de El Alto para mitigar un posible brote de una cuarta ola. Se encargan, además, de incentivar a la población para que decida acceder a la vacuna. “Del 15 a 16% (que teníamos) hemos logrado subir al 43% de vacunación en la ciudad de El Alto y eso es algo que nos pone muy contentos, pero no nos hace bajar la guardia”, dijo la alcaldesa de esa ciudad, Eva Copa. La autoridad agregó que la comuna alista la implementación de otras estrategias de vacunación. El segundo problema con el que chocaron las brigadas de vacunación al momento de visitar las casas era que mucha gente no estaba en sus viviendas porque tenían sus actividades diarias. La mayoría son comerciantes que viven del día a día. Calderón indicó que para “acercar a la población a las dosis de esperanza, se decidió llevar las vacunas a las actividades diarias de la gente”. Por esa razón se implementó la campaña de los buses móviles. Para este plan se usan seis buses municipales para ir a las ferias, los mercados y las plazas. En los vehículos, las brigadas hacen un rastrillaje e identifican a los que no se vacunaron, explicó. “Normalmente, la mayoría acepta la vacuna. Son muy pocas las personas que rechazan las dosis”, sostuvo el funcionario. De acuerdo con el secretario de salud alteño, otra ventaja de la comuna es que muchas personas que bajan regularmente a la ciudad de La Paz ya se habrían vacunado. “Eso estaría aumentando la cifra de personas vacunadas de El Alto”, aseguró. Para enfrentar una posible cuarta ola de la pandemia, la alcaldesa Evo Copa anunció que dispondrán farmacias municipales anticovid para que “los precios de los medicamentos sean económicos y sin ningún sobreprecio”. Los antecedentes del plan de vacunación Trabajo El 17 de septiembre, las autoridades lanzaron la tercera medida con el despliegue de 266 brigadas a todas las zonas de la ciudad. Días antes, cuando se entregaron los equipos de bioseguridad para las brigadas médicas, el ministro de Salud, Jeyson Auza aseveró que en 15 días se intentará llegar al 70% de personas vacunadas con primeras dosis en esa urbe. El Gobierno se planteó esta meta para revertir las bajas coberturas de esa urbe.



Plan Hace una semana, las brigadas -cada una compuesta por cuatro personas- ya comenzaron con las visitas casa por casa en Senkata del Distrito 8. En el recorrido, los médicos y las enfermeras se acercaron a las viviendas para realizar un registro de datos, informar sobre la importancia de la inmunización y aplicar las dosis a los vecinos.