Manfred denuncia golpe jurídico y acusa a magistrado de masista





25/09/2021 - 09:51:55

Los Tiempos.- El alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa, denunció ayer que desde el Movimiento Al Socialismo se organiza un “golpe jurídico” y arremetió contra el magistrado Edwin Aguayo, del Tribunal Supremo de Justicia, por la aceleración de los procesos en su contra. “La gente del MAS decía que hay que meterlo preso, reemplazar al alcalde. Ahí se ve la evidencia de este golpe jurídico que se quiere dar a alcalde de Cochabamba y la ciudadanía que ha votado por Manfred”, sostuvo tras retornar a su despacho después de tres días de tensión en el Concejo Municipal. La presidenta del Concejo Municipal, Marilyn Rivera, coincidió al señalar que “todo lo que se ha visto en los últimos días hace ver con claridad que todo este asunto se trata más de movidas políticas”. Cox niega persecución El viceministro de Gobierno, Nelson Cox, dijo que “se ha visto pertinente que este tema sea resuelto en la instancia judicial a objeto de que no se argumente una victimización innecesaria como una persecución política”. En 2013 Reyes Villa fue sentenciado a cinco años de reclusión por el delito de conducta antieconómica, en el caso de la construcción del tramo “El Sillar”, carretera Cochabamba-Santa Cruz. Hace una semana, se confirmó el mandamiento de condena. Sin embargo, el jueves la justicia suspendió el mandamiento de condena contra el alcalde de Cochabamba garantizando la libertad y el ejercicio de funciones de la autoridad edil al menos hasta el 7 de octubre, cuando la Sala Constitucional de Chuquisaca emita su fallo sobre el recurso de casación en el caso Sillar alternativo. “He retornado pensando que puede haber justicia, pero todavía hay algunos que están siendo instrumentalizados, y le digo con nombre y apellido, el magistrado (Edwin) Aguayo de Sucre, hemos estado detrás de ellos, completamente masista. Ha confirmado, porque ¿cómo viene esta sentencia? Estamos hablando de 13 años atrás. En primera instancia, la primera sentencia es de 2013, ahí se quedó. Cuando me reciben en Cochabamba acá en la sala confirman sentencia y como hacemos gestión la mandan al tribunal volando y confirman la sentencia y con tanta recarga procesal”, denunció. “Nos vamos a defender, si aquí no nos dan justicia, a nivel internacional sí la vamos a tener”, agregó en conferencia de prensa. Asimismo, pidió a la Justicia “que se actúe en derecho”, sin presión política. “Yo con gusto voy a demostrar no solamente en este caso, sino en varios casos que hay que se han inventado”, dijo Reyes Villa considerando los 15 procesos que enfrenta. Cinco de ellos esperan un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional para definir a la autoridad competente para el juzgamiento y siete, además del caso Sillar alternativo, están “congelados” por apelación. Concejo ingresa en cuarto intermedio El Concejo Municipal instaló la sesión ordinaria ayer, pero entró en cuarto intermedio hasta el lunes con el objetivo de recibir el informe del equipo jurídico sobre la situación de Manfred Reyes Villa. La concejal de Súmate Daniela Cabrera señaló que ya no corresponde abordar el tema de la elección de un nuevo alcalde considerando que las medidas contra Manfred Reyes Villa estarían suspendidas hasta el 7 de octubre, por un fallo de la Sala Constitucional No. 2 de Sucre. Sin embargo, desde la bancada del MAS se insiste en abordar el tema en sesión del pleno.