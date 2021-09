Camacho: Ellos tienen que saber que a esta tierra van a venir a respetar, rompieron el protocolo





25/09/2021 - 09:34:07

El gobernador Luis Fernando Camacho, cerró los actos protocolares en la plaza 24 de septiembre sin dar paso a las palabras del presidente en ejercicio, asegurando que es una falta de respeto imponer un discurso falso a un pueblo que luchó por su libertad y democracia. "Aquí nació la esperanza de Bolivia, ese es su dolor. Lo hicieron en la Feria Exposición, en el Consejo Municipal y yo no lo iba a permitir que lo hagan en nuestra plaza 24 de septiembre en el día de Santa Cruz. No vamos a permitir que vengan a humillarnos, si allá en otros lugares le han dado la palabra, aquí se equivocó, aquí vamos a hacer respetar nuestra tierra", manifestó. Ante la posibilidad de una represalia por parte del Gobierno, Camacho, aseguró no tener miedo. "Nosotros asumimos cualquier reacción del Gobierno. Sabemos que nos quiere meter preso y se lo hemos dicho, no vamos a huir, nosotros no somos como su jefe, nosotros vamos a quedarnos a pelear con nuestro pueblo", dijo. La primera autoridad del departamento, señaló que los personeros del Gobierno rompieron el protocolo establecido en su afan de izar la bandera wiphala, pese a que ésto ya se había descartado. "Nos pidieron izar la wiphala, les dijimos no; nos dijeron que ministros estén en primera fila y les dijimos que no; quisieron imponer su bandera y el pueblo la ha sacado. Esa es una confrontación que ellos hacen", expresó Camachi. Subrayar que dará pleno respaldo a los pueblos indígenas que son atropellados en su derecho. "La bandera que los representa, es la de la flor de Patujú, por tanto es nuestra obligación como pueblo cruceño hacer respetar a nuestros indígenas", remarcó.