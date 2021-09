Ataque y quema de módulo y vehículos policiales en Villa Fátima dejan daño preliminar de $us 40.000





25/09/2021 - 09:24:19

ABI.- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este viernes que el ataque y la quema de un módulo y cinco vehículos policiales, perpetrada por cocaleros de Yungas del bando del dirigente Armin Lluta, en la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz, dejó como saldo un daño económico preliminar de $us 40.000, dos arrestados y un aprehendido. “Se están cuantificando los daños que preliminarmente, en la quema de los vehículos, ascendería a más de $us 40.000 y en base a esa información vamos a tomar las medidas correspondientes para que los responsables asuman las consecuencias de sus actos”, manifestó en una conferencia de prensa. La agresión contra los bienes policiales se registró en medio de movilizaciones e intentos de toma del edificio de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) que se registran hace dos días, que son promovidos por seguidores de Lluta que rechazan la gestión del recientemente elegido presidente de esa entidad social, Arnold Alanes. La autoridad estatal explicó que entre los motorizados destruidos están cuatro de marca Caldina y una vagoneta, que eran usados para brindar servicios de seguridad ciudadana a los vecinos de la zona de Villa Fátima. Asimismo, Ríos mencionó que los arrestados por el caso son Erasmo Pary y Roger Moya, mientras que el aprehendido fue identificado como Eleuterio Huanca, y anunció que serán sometidos a una pesquisa para establecer sus responsabilidades y puestos a disposición de las autoridades judiciales. “Estamos a la espera del señalamiento para la audiencia cautelar y sea la justicia que determine qué es lo que va a proceder con estas personas”, añadió. También detalló que la investigación del caso permitió, hasta el momento, secuestrar dinamita, explosivos con mecha lenta y detonador, además de varias resorteras de madera. “En una chamarra ploma se ha encontrado una cantidad importante de dinamitas”, agregó. La autoridad gubernamental manifestó, por otro lado, que el Ministerio de Gobierno está abierto al diálogo con los sectores movilizados. “Sin embargo, es importante aclarar que para dialogar también tienen que ser reconocidos orgánicamente y es por eso de que Adepcoca ya ha tomado una determinación y ellos han elegido su directiva y han seguido con el procedimiento que establecen sus normas internas”, acotó. El Viceministro de Seguridad Ciudadana señaló que la investigación sobre el caso del ataque al módulo policial de la zona de Villa Fátima continuará con la revisión de cámaras de videovigilancia y otros elementos para identificar a los responsables.