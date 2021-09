Tarija: Dan de baja definitiva a un coronel de Policía por caso motin de 2019





25/09/2021 - 09:07:20

La madrugada de este sábado, el Tribunal Disciplinario Policial de Tarija dio de baja definitiva al coronel de la Policía Aníbal Rivas, acusado por el motín de 2019. Luego de dos suspensiones previas, finalmente el viernes se instaló la audiencia del proceso disciplinario en contra del coronel de la Policía Aníbal Rivas, en el que enfrenta cargos por el motín de 2019. En la madrugada el Tribunal Disciplinario Departamental emitió una resolución conclusiva, dando baja definitiva al Coronel, publica El País. El abogado de la defensa señaló que el proceso no acaba con dicha resolución, pues ésta será apelada con el recurso respectivo en el Tribunal Disciplinario Superior. Con ello, y en base a la decisión que se tome en la seegunda instancia, decidirán respaldarse en un amparo constitucional. En contacto telefónico con El País, Rivas cuestionó que las autoridades del Tribunal hayan aceptado como pruebas incluso elementos que no habrían sido obtenidos lícitamente, calificó la sentencia como una "táctica política". “Sembrando pruebas, introduciendo pruebas a gusto y capricho del denunciante (…) Hay un CD cuyo contenido nunca me han hecho conocer como indica la norma, supuestamente tiene imágenes donde yo pido la renuncia del presidente (entonces Evo Morales)”, señaló a tiempo de criticar que también se haya aceptado la declaración de personas que no estuvieron presentes, sino que testificaron en su contra indicando que lo vieron por la televisión. Rivas es conocido por haber sido de los primeros policías que confirmó el motín en puertas del Comando Departamental, donde gritó el cántico “¿quién se cansa?, ¿quién se rinde?” delante de un grupo que hacía vigilia en estas dependencias. Ahora, él cuestionó que hubo otros altos oficiales de la institución que estuvieron amotinados junto a él, pero no se los procesó. “Hay unos siete u ocho jefes de la Policía que incluso se han hecho condecorar como ‘héroes de la democracia’ en actos en el Patio del Cabildo, en la Casa Dorada, en actos donde a mí ni me invitaron. Pero ahora, ¿dónde están ellos?, ¿por qué solo a mí me procesan?”, declaró. Entre estos oficiales, Rivas mencionó incluso a uno de los miembros del Tribunal Disciplinario, coronel Víctor Velásquez. Además, el jefe policial dijo que debido a una acción de inconstitucional presentada en Sucre todos los procesos disciplinarios en este caso deberían paralizarse hasta contar con una resolución, pero los mismos siguen su curso. “Nunca tuve miedo, menos ahora, voy a defender mi integridad (…) Voy a apelar ante instancias superiores, primero el Tribunal Disciplinario Superior y luego incluso a un amparo constitucional, con el que tengo todas las de ganar porque desde ahora estoy anunciando todas las irregularidades en el proceso (…) hasta los derechos de mis hijos han vulnerado publicando sus fotos. Espero que la justicia cumpla su papel”, añadió. Antecedentes La denuncia fue presentada por Pelagio Condori Llano, viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, contra Rivas y al menos 26 policías identificados en todo el país por presuntamente “arriesgar la paz y seguridad del país”, durante los conflictos posteriores a las elecciones generales anuladas del 20 de octubre de 2019, mismos que culminaron con la renuncia de Evo Morales a su cargo de presidente. Esta audiencia estaba programada en primera instancia para el 30 de julio y luego para el 3 de septiembre. Sin embargo, en ambas oportunidades se suspendió por la ausencia de un representante del Viceministerio.