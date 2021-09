Juárez cuestiona el discurso de Arce en la ONU: No se pueden vender mentiras como si fueran verdades





24/09/2021 - 18:34:36

Erbol.- El Arzobispo Emérito de Sucre, Monseñor Jesús Juárez, cuestionó el discurso que brindó el jueves el presidente Luis Arce ante la Asamblea General de la ONU, en el cual habló de “golpe de Estado” en 2019 acusando a instituciones como la Iglesia Católica. “Es una declaración lamentable y es una declaración que no corresponde a la realidad y no se pueden vender mentiras como si fueran verdades”, dijo Juárez respecto a las palabras de Arce, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. En su discurso ante la ONU, Arce denunció que en una “ruptura del orden constitucional” habían participado la jerarquía de la Iglesia, “malos efectivos” de la Policía y militares, cívicos, medios de comunicación, la OEA, Unión Europea y otros. Juárez respondió que la población sabe cuál ha sido la participación de la Iglesia en la facilitación del diálogo en 2019 y el acercamiento de esas partes, para que exista pacificación y elecciones. También negó que la Iglesia sea un partido político y aclaró que es una “institución de servicio de entrega y de acompañamiento de la persona humana, de la comunidad cristiana, guiándola de acuerdo a los principios del Evangelio y de la doctrina social”. El Monseñor Emérito expresó su extrañeza de que se expresen esas palabras cuando, según afirmó, una encuesta dice que la Iglesia Católica tenía el 46% y los medios de comunicación el 40% de aprobación de la sociedad. “A mí me gustaría saber y estoy investigando qué aprobación tiene el gobierno en estos momentos y, de acuerdo a eso, también ver qué instituciones tiene más o menos respaldo y qué instituciones son realmente creíbles para la sociedad”, agregó.