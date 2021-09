Arce: El Gobierno del MAS nunca aceptó créditos del FMI y tampoco tiene relaciones económicas con ese organismo





24/09/2021 - 15:04:48

ABI.- El presidente del Estado, Luis Arce, aclaró este viernes que su Gobierno nunca aceptó créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y tampoco tiene relaciones económicas con ese organismo internacional "porque no está de acuerdo con su manera de hacer la política económica". "Nosotros nunca aceptamos ningún préstamo del Fondo. Lo que el gobierno de facto hizo fue prestarse dinero, fue un crédito; (sin embargo), lo que nosotros recibimos fue una asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG), un activo, entonces nunca recibimos nosotros un crédito", dijo en entrevista con la cadena internacional RT. Explicó que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) nunca tuvo un programa financiero con el FMI, porque desde el 2006, año en que inició la gestión del expresidente Evo Morales, se marcó una "línea clara" con relación a ese organismo internacional. "La política económica en Bolivia, desde el 2006 hasta el 2019, antes del golpe de Estado, ha sido soberana. Nosotros hemos decidido porque lo que genera créditos con el Fondo Monetario son condicionalidades, que nosotros no estamos de acuerdo", remarcó. Indicó que el gobierno de facto, al tener un contrato de crédito con el FMI, "se estaba comprometiendo a devaluar la moneda" boliviana, con lo cual el gobierno de Arce no estaba de acuerdo y procedió a suspender y devolver esos recursos. "Nosotros no tenemos ningún trato con el Fondo Monetario Internacional porque no estamos de acuerdo con su manera de hacer la política económica, nosotros tenemos nuestro propio modelo económico que ha sido exitoso", enfatizó. En febrero de este año, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que devolvió al FMI un crédito por $us 346,7 millones que había sido gestionado en el gobierno de Áñez, ya que las condiciones establecidas "vulneraban" la "soberanía e intereses económicos del país". Por otra parte, en agosto, el presidente del BCB, Edwin Rojas, informó que la junta de gobernadores del FMI decidió asignar para Bolivia 230,1 millones de DEG, equivalentes a $us 326,4 millones. "Nosotros no tenemos relación, en realidad un crédito ni una relación económica con el Fondo Monetario Internacional, nosotros somos parte del Fondo Monetario Internacional como somos parte de cualquier organismo internacional", insistió el Jefe de Estado.