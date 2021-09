Camacho: No podía darle la palabra (a Choquehuanca) a una persona que viene a hablar de golpe de Estado





24/09/2021 - 14:30:18

El Deber.- Una vez finalizado el tedeum en conmemoración del aniversario de Santa Cruz, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, explicó las razones por las que se decidió que David Choquehuanca, presidente de país en ejercicio, no tome la palabra durante los actos protocolares por los 211 años de la gesta libertaria. El gobernador resumió la decisión en dos ideas: respeto y humillación. Así Camacho precisó que no se le dio la palabra a Choquehuanca para que no imponga un discurso falso a un pueblo digno, noble y luchador como el cruceño, que defendió la democracia. “Han venido a humillar a mi pueblo. Lo han hecho en la feria exposición y en el Consejo Municipal. No iba a permitir que lo hagan en nuestra Plaza 24 de Septiembre y en el día de Santa Cruz”, remarcó Camacho. El 17 de septiembre durante la inauguración de la Expocruz 2021, Luis Arce, presidente del país, durante su alocución habló del supuesto golpe de Estado de 2019, hecho que desató molestia en el público asistente que respondió con gritos de: “¡Fraude, Fraude!”, frente a los seguidores del jefe de Estado que respondían: “¡Lucho, Lucho!”. Sobre su discurso, la autoridad máxima de Santa Cruz, sostuvo que se dijo lo que se tenía que decir y que se evitó la palabra de Choquehuanca porque ellos (masistas) deben saber que a esta tierra se la debe respetar. En cuanto a las palabas expresadas por Jhonny Fernández, alcalde de la capital cruceña, Camacho las definió como adecuadas y que busca el crecimiento de su región y que fue la decisión de su Concejo dar la palabra al presidente en ejercicio, algo que no compartía. En cuanto a la iza de la whipala, que minutos después fue retirada de la plaza 24 de Septiembre, el gobernador cruceño precisó que eso fue resultado de que se rompió el protocolo, porque ante el pedido de las autoridades gubernamentales, Camacho aseguró que se les negó izar la whipala a tiempo de remarcar que apoya a los indígenas cruceños que retiraron la whipala, pues ellos se identifican con el patujú.