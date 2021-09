Camacho le dice de frente al gobierno que pare la persecución a opositores, las detenciones arbitrarias y las violaciones a los Derechos Humanos





24/09/2021 - 14:19:44

A los pies del monumento al Coronel Ignacio Warnes, autoridades de todo el país y centenares de personas se reunieron para rendir homenaje a Santa Cruz, por sus 211 años de Gesta Libertaria; al hacer uso de la palabra, el Gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, dijo que no importan las adversidades que se tengan que soportar, ni la pandemia, ni los políticos que gobiernan: “podremos salir adelante, impulsando el modelo productivo cruceño para convertir a Santa Cruz en el motor económico de Bolivia”. “No sé si notaron el olor de esta tierra, esta tierra tiene un olor a libertad”, enfatizó el Gobernador al recordar que hace casi dos años este pueblo se rebeló contra la dictadura que se pretendía instaurar a través del Fraude Electoral y ,gracias a la resistencia civil pacífica, Santa Cruz se convirtió en la esperanza democrática de toda Bolivia. “Da vergüenza ajena escuchar que ahora quieran contar otra versión de lo que realmente ocurrió, pero no importa; pueden inventar muchas mentiras, porque a la larga el pueblo vence a los dictadores y la historia verdadera se impone. Nunca, ningún dictador logra cambiar la memoria de una sociedad, y el dictador Evo Morales tampoco podrá manchar la historia de Bolivia, porque ‘fue Fraude, no fue Golpe’”, enfatizó la autoridad Departamental, al decir que el gobierno de Luis Arce, de manera absurda y revanchista está

generando una confrontación dañina con Santa Cruz, porque no soporta que la dignidad democrática haya nacido desde los pies del Cristo para defender del fraude a toda Bolivia. Asimismo, Camacho lamentó que el Gobierno use la Justicia corrupta y los poderes del Estado para perseguir y asfixiar el modelo productivo, imponiendo prohibiciones para exportar y producir… Por eso también compran dirigentes y autoridades para dividir, pero no van a poder porque nuestro pueblo no apoya a quienes se quiebran y traicionan a nuestra tierra… “Nada de eso va a impedir que nuestra Santa Cruz siga firme, produciendo los alimentos que llegan a todos los bolivianos; seguiremos firmes defendiendo las libertades democráticas y la dignidad… Vamos a seguir luchando hasta que la dignidad se vuelva costumbre”. “Quiero decirle en su cara a los del Gobierno que ¡ya está de buen tamaño!, que tiene que parar la persecución a opositores, las detenciones arbitrarias y las violaciones a los Derechos Humanos, porque estamos en democracia y ustedes con sus abusos están nuevamente lastimando a Bolivia”, expresó el líder cruceño al brindar su apoyo a los alcaldes de Cochabamba y La Paz, Manfred Reyes Villa e Iván Arias, quienes son perseguidos por una justicia corrupta que quiere desconocer el voto popular. Camacho también le dijo de frente al Gobierno que la expresidente Jeanine Añez debe ser investigada, pero por una justicia imparcial, como lo reconocieron los expertos internacionales, ya que tiene el derecho democrático de defenderse en libertad porque su vida corre peligro. Asimismo, el Gobernador lamentó que el Gobierno y el Masismo sigan con su política de avasallamientos de las tierras cruceñas, que son principalmente de los pueblos indígenas y sobre todo que sigan boicoteando los esfuerzos que se han hecho por la vía legal para parar los avasallamientos. “Nuestros hermanos indígenas tienen todo nuestro apoyo, porque sabemos que la marcha que están realizando exigen que se respete su tierra y su territorio”. La primera Autoridad del Departamento aprovechó la oportunidad también para asegurar que Santa Cruz no dejará pasar otra década sin luchar por el Pacto Fiscal, para poder lograr una mejor bolivia y para ello se necesita de la fuerza de todos para desarrollar las potencialidades y mejorar las condiciones de vida de la población. Así también, Camacho se refirió a los sueños de la cruceñidad que son: tener una Bolivia unida, fusionar lo público con lo privado que nos beneficie a todos; llevar el exitoso modelo de desarrollo a todos los rincones de Bolivia y para eso somos conscientes que debemos actualizarlo con una mayor industrialización, particularmente en provincias e insertándonos en la era de la tecnología y la innovación. Los cruceños igual soñamos con una nueva forma de repartir los recursos. Tenemos que cambiar la actual situación donde el Gobierno central maneja el 90% de nuestros recursos y destina a más de 300 gobiernos intermedios y locales y universidades solo el 10%. Por eso necesitamos el pacto fiscal que ya mencionamos y esa será la bandera de la lucha que se nos viene.