Las 400 familias más ricas de EE.UU. pagan una tasa de impuestos más baja que el resto de la población





24/09/2021 - 09:19:52

RT.- Un estudio publicado este jueves por la Casa Blanca reveló que las 400 familias estadounidenses más ricas pagaron un tipo impositivo medio de poco más del 8 % sobre sus ingresos generados entre 2010 y 2018, un porcentaje "mucho más bajo" en comparación al aportado por el resto de contribuyentes del país. De acuerdo al reporte, durante los nueve años que comprende el análisis, dichas familias, que representan 0,0002 % de los contribuyentes, pagaron únicamente una media del 8,2 % en impuestos federales por los cerca de 1,8 billones de dólares que obtuvieron como ingresos durante ese periodo. En contraste, durante 2018 los estadounidenses promedio pagaron un tipo de gravamen sobre sus ingresos del 13,3 %. Esta disparidad en las contribuciones al fisco encuentra su origen en dos factores principales: por un lado, "los tipos impositivos preferenciales sobre las ganancias de capital y los ingresos por dividendos", y por el otro, "la capacidad de las familias ricas para evitar permanentemente el pago de impuestos sobre las ganancias de inversión que se excluyen de la renta imponible". Según explican los expertos, "cuando un estadounidense gana un dólar de salario, ese dólar se grava inmediatamente a los tipos ordinarios del impuesto sobre la renta, pero cuando gana un dólar porque sus acciones aumentan de valor, ese dólar se grava a un tipo preferente bajo o no se grava [...] haciendo que este tratamiento preferente de las ganancias de las inversiones sea un valioso beneficio para los estadounidenses más ricos", señala el documento. "Tú pagas lo que te corresponde en impuestos. Ya es hora de que los superricos paguen también los suyos", comentó a través de Twitter el presidente estadounidense, Joe Biden, tras la publicación del informe. "Amigos, no quiero castigar el éxito de nadie. Pero los que están en la cima se han beneficiado durante demasiado tiempo", escribió más tarde en la misma red social. El estudio salió a la luz en un momento en el que el mandatario y la bancada demócrata presionan en el Congreso estadounidense la aprobación del plan económico 'Build Back Better', que entre sus objetivos busca un recorte "histórico" de impuestos para las familias de clase media y pequeñas empresas del país, medida que se espera beneficiará a cerca de 50 millones de familias, así como un incremento de las contribuciones para los más ricos.