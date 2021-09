La ONU busca una nueva receta para la salud de las personas y el planeta





24/09/2021 - 09:10:35

UNEP.- Por primera vez, las Naciones Unidas albergan una Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. Desde este jueves, líderes mundiales se unen en un impulso para encontrar formas novedosas de producir alimentos saludables para la creciente población mundial, sin dañar el planeta. Se espera que el evento, celebrado durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, sea el inicio de una nueva era de producción y consumo sostenibles de alimentos. La cumbre reúne a gobiernos, empresas, agricultores, pueblos indígenas, jóvenes, académicos y ciudadanos para producir una hoja de ruta detallada hacia un mundo donde la buena alimentación sea asequible y accesible, y se produzca con un daño mínimo a los sistemas naturales que sustentan la vida en la Tierra. Se espera que el evento produzca anuncios de más de 85 jefes de Estado y funcionarios de gobierno sobre todos los aspectos de los sistemas alimentarios mundiales, desde las comidas escolares hasta el desperdicio de alimentos y el desbloqueo de la innovación agrícola para cumplir los objetivos climáticos. "Durante los últimos 18 meses, cuando la pandemia nos separó físicamente, la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios unió a las personas a través de un proceso notable de compromiso global", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, antes de la reunión del jueves. "Se unieron en torno a una idea simple: los alimentos pueden ayudarnos a acelerar las acciones y aportar soluciones para lograr todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y recuperarnos mejor de la COVID-19 ”. La pandemia ha demostrado cuán frágiles y vulnerables son los sistemas alimentarios de la humanidad. Según el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, 811 millones de personas estaban desnutridas en 2020, un aumento de 118 millones con respecto a 2019. Por otro lado, investigaciones del PNUMA han encontrado que 17% de los alimentos del mundo se tira a la basura. Cambiar la forma en la producimos y usamos los alimentos es fundamental para hacer frente a la emergencia climática. Los sistemas alimentarios son responsables del 70% del agua extraída de la naturaleza, generan hasta un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, y la agricultura ha sido identificada como una amenaza para 24.000 de las 28.000 especies en riesgo de extinción (más del 86%). Durante los últimos 18 meses, cuando la pandemia nos separó físicamente, la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios unió a las personas a través de un proceso notable de compromiso global Secretario General de la ONU, António Guterres En su discurso de apertura en la cumbre, Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), señaló algunos pasos para impulsar la transformación hacia un sistema alimentario sostenible. Por ejemplo, fortalecer la acción en torno a las Convenciones de Río en temas como el cambio climático, la desertificación, y la biodiversidad en la agricultura y la silvicultura; reorientar las ayudas agrícolas; y abordar la creciente demanda de alimentos baratos en los países ricos, lo que está conduciendo a una agricultura intensiva y alejando la agricultura de los sistemas regenerativos de la naturaleza. “En el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estamos comprometidos a unirnos con otras agencias de la ONU, como una sola ONU, para apoyar a los países en la implementación de compromisos ambiciosos con el fin de transformar nuestra relación con los alimentos, en favor de las personas y el planeta”, dijo. Convocada como parte de la Década de Acción para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios tiene como objetivo abordar los desafíos globales, como el hambre, el cambio climático, la pobreza y la desigualdad. “Nuestros sistemas alimentarios, locales, regionales y mundiales son fundamentales para llevar a cabo esta agenda. Los países o comunidades no podrán alcanzar sus objetivos de cero emisiones netas si no transformamos nuestros sistemas alimentarios", dijo Agnes Kalibata, enviada especial del Secretario General de la ONU para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. El PNUMA está desempeñando un papel fundamental en la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. Como colaborador del Programa de sistemas alimentarios sostenibles de la red One Planet, el PNUMA lidera el desarrollo de una guía para la formulación de políticas colaborativas y una mejor gobernanza, y como miembro de la Plataforma de Asociación Transformativa sobre Agroecología, informa a los donantes y responsables políticos, y promueve la innovación. El PNUMA, como custodio del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3 sobre desperdicio de alimentos, también trabaja para comprometer a los Estados miembros a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita a nivel de minoristas, y actualmente está desarrollando el Índice de desperdicio de alimentos, un banco de datos mundial que permite a los países hacer un seguimiento de su progreso hacia el cumplimiento del ODS 12.