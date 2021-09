80% de los muertos en Tokio durante la quinta ola no estaban vacunados





24/09/2021 - 07:44:15

Alrededor del 80% de las personas que murieron en Tokio durante la “quinta ola” del coronavirus no estaban vacunadas, informó hoy el equipo de expertos y la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, en la reunión de monitoreo del virus. Mitsuo Kaku, jefe del grupo de expertos del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Tokio, puso énfasis en que la vacunación es eficaz para “reducir el índice de muertes”. De 412 personas fallecidas en la capital japonesa entre el 1 de agosto y el 20 de septiembre, se reveló que 325 (79%) no habían sido vacunadas, 38 (9%) tenía solo la primera dosis y 49 (12%) habían completado la inoculación. Entre las personas con las dos dosis, 45 tenían enfermedades de riesgo como diabetes. Por edades, 303 tenían más de 60 años, lo que representa más del 70% del total. Hasta el miércoles 22 el promedio de nuevos contagios diarios en Tokio era de 572 en una semana, casi una décima parte del pico de la “quinta ola” del 19 de agosto cuando llegaron a 4.702. Los expertos de Tokio dijeron que la cantidad de no vacunados que estuvieron en el centro de la ciudad en horas de la noche disminuyó en los primeros días de agosto, coincidiendo con las fiestas de Obon y el comienzo de las vacaciones de verano. De lo contrario, el número de infecciones y muertes habría sido mayor. Entre tanto, la cantidad de pacientes hospitalizados en Tokio hasta hace dos días estaba en 2.046, una disminución de 1.051 respecto a la semana anterior, mientras que la utilización de camas de infectados en general había bajado en 16% frente a los 31% de una semana antes. Sin embargo, el uso de las camas para pacientes graves estaba en 52%, cifra que mantiene a Tokio en la etapa 4, el nivel más grave de la infección según al estándar nacional. No obstante, la capital se acerca al límite del 50%, es decir a un solo paso de bajar la etapa 3.