YPFB se lleva la regasificadora de Bermejo en plena crisis energética





24/09/2021 - 07:24:57

El País.- La dirigencia vecinal de Bermejo denunció el 23 de septiembre que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desmantela la regasificadora instalada en esa ciudad, una acción que va en contra de la población de esa localidad fronteriza, porque atraviesa por una crisis energética. Desde la estatal aseguran que es para mantenimiento, pero no tienen fecha regreso del equipo. Gregoria Fernández, presidenta de la Federación de Juntas Vecinales de Bermejo, llegó hasta donde está instalada la regasificadora, para impedir que puedan llevarse ese equipamiento, además de exigirles que muestren la documentación que les permite desmantelarla. “Dejaron instrucciones al trabajador para que vaya desarmando. No puede ser que, sabiendo que Bermejo necesita tanto el gas, vengan de la noche a la mañana llevarse las cosas. Llamamos a la población que venga a defender”, declaró la dirigente a la periodista Maura Quispe. Ángel Mamani, técnico de YPFB, explicó que se hace un trabajo de mantenimiento rutinario, como a cualquier otro equipo. En el caso de la regasificadora, será llevada a Santa Cruz. Aseguró que recibió una orden de sus superiores. Sin embargo, no dio una fecha de regreso de ese equipo.