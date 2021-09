Cuéllar asume el Rectorado de la U en medio de críticas por cercanía con el MAS





El Deber.- Vicente Cuéllar fue posesionado ayer como rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y lo hizo en medio de críticas por su aparente cercanía con el Movimiento Al Socialismo (MAS), a raíz del encuentro que sostuvo en días pasados con el expresidente Evo Morales. Cuéllar dirigirá los destinos de la universidad estatal hasta el 2025, junto a Reinerio Vargas, que asumió el Vicerrectorado. A las susceptibilidades por el encuentro de la máxima autoridad de la Uagrm con Morales, se suma el hecho de que el Ilustre Consejo Universitario (ICU) retiró el título de Doctor Honoris Causa a la expresidenta, Jeanine Áñez, y al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, que había otorgado la universidad estatal hace 16 meses. Fueron una de las últimas resoluciones firmadas por el rector saliente Saúl Rosas, a través del documento 076/2021, del 21 de septiembre, y también signada por el secretario general, Adolfo Guerrero Encinas, al término de una sesión del ICU que se realizó en Vallegrande. La docente de la casa superiores de estudios Sara Gutiérrez manifestó que estos hechos son rechazados por la comunidad universitaria que “siempre ha defendido la independencia de la Uagrm, a pesar de que siempre ha querido ser tomada por los gobiernos de turno”. “Por eso cuando vemos a Cuéllar reunido con Morales hay un rechazo rotundo, no tenía para qué buscar a Morales”, cuestionó. A su vez, el delegado alICU, Cristhian Luque, señaló que los estudiantes no permitirán injerencia de ningún tipo en la universidad. “Le pedimos (al rector) que lleve adelante su programa que fue por el que votaron los estudiantes, sin venderse a ningún partido”, sostuvo. El docente Roy Céspedes coincidió en que la reunión del rector con Morales generó malestar en la comunidad universitaria. “Esperamos que este encuentro no repercuta en la nueva gestión. Nada ni nadie debe interferir en los asuntos de la universidad, menos los partidos políticos”, enfatizó. El vicedecano de la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales, Remberto Ulloa, también se refirió al tema, al indicar que la “universidad es autónoma y libre, por lo tanto, no debe arrimarse ni afiliarse a ningún partido político”, expresó. Sin embargo, el rector Cuéllar reiteró que la universidad no tiene ni tendrá compromiso político con ningún grupo y que siempre mantendrá una posición institucional defendiendo la autonomía universitaria y defendiendo el cogobierno docente-estudiantil. “No tengo cercanía con el MAS, eso es solo especulación. Vamos a trabajar siempre en función de la institución, a defender el cogobierno”, se comprometió. Antes ya había pedido disculpas a la comunidad universitaria por el encuentro con Morales, aunque reconoció que estuvo en el trópico de Cochabamba tratando de sostener una reunión con el presidente Luis Arce, para hablar de la grave crisis en la cual se encuentra la universidad cruceña Esa vez aseguró que está recibiendo una institución con una deuda histórica de alrededor de Bs 530 millones y una deuda flotante que alcanza aproximadamente los 100 millones de bolivianos. En ese marco, Cuéllar dijo que había buscado por todos los medios sostener dicha reunión, pero reconoció que optó por un canal no institucional, “no pensando en las repercusiones que esto podía originar, sino pensando siempre en buscar una solución a este grave problema económico”. Señaló que su actuar fue equivocado y que la estatal cruceña estará al frente de las luchas reivindicatorias de su pueblo. “Estaremos al lado de nuestro pueblo, la universidad jamás obedecerá a ningún partido político, esta universidad jamás será vendida a nadie y siempre lucharemos y defenderemos los principios democráticos de nuestro pueblo”, concluyó. Cinco pilares En su discurso, Cuéllar indicó que lo primero que hará será mejorar las finanzas de la universidad, porque actualmente no cuenta con recursos ni para completar el pago de sueldos de agosto. “La universidad está sumida en una profunda crisis, tenemos servicios básicos sin pagar. A partir de ahora seguiremos los canales formales para conseguir recursos”, enfatizó. Añadió que el segundo pilar de su gestión será recuperar el protagonismo de la universidad y el tercero, implementar la tecnología en los procesos académicos y administrativos. También señaló que trabajará en “garantizar el éxito académico de los estudiantes”, a través de alianzas estratégicas con el sector empresarial; además de brindar condiciones a los docentes para que generen investigación permanente. “Necesitamos hacer empresa e impulsar proyectos desde la universidad. Hasta el momento no tuvimos ni la capacidad de generar nuestra propia energía”, remarcó. Un médico como vicerrector El vicerrector Vargas destacó que es la primera vez que un ‘mandil blanco’ asume el Vicerrectorado de la universidad estatal, ya que es médico de profesión. En este sentido, se comprometió apoyar al sector médico para mejorar el sistema de salud y a impulsar la construcción de un hospital universitario.