Chanchullos: Tarifa, a la cárcel y buscan a 9 cercanos de Quelca





24/09/2021 - 07:16:20

Página Siete.- Un juez determinó ayer la detención preventiva del exdirector de Educación Superior Agustín Tarifa por el “caso chanchullos”, de tráfico de exámenes para cargos directivos. Abogados de la viceministra de Educación, Aurea Balderrama -quien denunció el hecho-, informaron que la Fiscalía busca notificar a decenas de involucrados en este caso, entre ellos el ministro de Educación, Adrián Quelca, y nueve funcionarios de alto rango, cercanos a la autoridad. Se notificará “al jefe de gabinete del ministro (Ernesto Misme); el jefe de la unidad de transparencia, Luis Nina; la funcionaria Nátali Royas; el funcionario Calixto Chima, que eran operadores de Agustín Tarifa; Yver Colque (director de Educación Regular), Samuel Coaquira, director jurídico”, detalló Abel Loma, abogado de la viceministra. Además de esas seis personas, en la lista de testigos, que se incrementó de 46 a 49, están el asesor del ministro Quelca, Walter Humérez, el subdirector departamental de Educación Superior, José Apala, y el dirigente de la Confederación de Trabajadores de Educación de Bolivia (Cteub) Vladimir Laura. El abogado Loma denunció que existe reticencia y obstaculización para que los investigadores notifiquen a estas autoridades. “Ya existe la citación para el ministro Quelca, esperamos que la Policía lo notifique para que le tomen la declaración (…). Sobre los otros implicados, cercanos al ministro, para los que también se tiene citaciones, los investigadores trataron de notificarlos, pero de manera reticente no les permiten el ingreso al Ministerio de Educación, eso obliga a que los notifiquen en sus domicilios particulares. Están obstaculizando el proceso”, afirmó Loma. Exdirector detenido En una audiencia cautelar, el juez primero anticorrupción, Elmer Laura Picavia, dispuso ayer la detención preventiva de Tarifa, por cuatro meses, en el penal de San Pedro. La fiscal del caso, Lupe Zabala, informó que el exdirector de Educación fue imputado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. En la audiencia, Zabala dijo que se acreditó ante el juez la probabilidad de autoría de los delitos, además de los riesgos de obstaculización y fuga. Tarifa se abstuvo de declarar. Según la denuncia de Balderrama, existen mensajes de WhatsApp que evidencian instrucciones del ministro Quelca hacia Tarifa para perjudicar o favorecer a postulantes a cargos directivos, de docencia y direcciones departamentales de educación. Además, en el historial de mensajes se tiene el envío de las planillas de requisitos, los bancos de preguntas y respuestas a los exámenes. Asimismo, hay mensajes de audios y fotos de documentos que deben ser sometidos a pericias informáticas. Loma informó que hasta el momento se tomó la declaración de 10 testigos, solo cuatro de ellos entregaron sus celulares para el análisis correspondiente, pero todos afirmaron que habían perdido su aparato celular por lo que no tenían el historial de las conversaciones con Tarifa. Otro de los abogados de Balderrama, Rimel Choquehuanca, explicó que el número de testigos, entre implicados y víctimas, en el caso se incrementó a 49, debido a que la pasada semana se conoció que el jefe de gabinete, Misme, y el jefe de la unidad de transparencia, Nina, no hicieron seguimiento a una denuncia sobre la venta de las respuestas de los exámenes de institucionalización. Ese hecho fue revelado, el 28 de enero, por el entonces director de la Escuela Superior de Formación de Maestros de Warisata, Wilfredo Ramos. El documento de la denuncia, al que tuvo acceso Página Siete, detalla que ese día Ramos llamó al Ministerio de Educación, dio detalles sobre la filtración de las respuestas y pidió la investigación del hecho. Como evidencia, envió 14 imágenes. Nina admitió la denuncia el 29 de enero y ante “la gravedad del caso” citó a Ramos para recibir un informe verbal sobre el tema. Ministro Quelca Contraparte El ministro de Educación, Adrian Quelca, rechazó la denuncia penal presentada en su contra por un presunto “tráfico de exámenes”. Sostuvo que ésta es producto de “aspiraciones personales” en alusión a la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama.



Investigación “No tenemos nada que ocultar. Es nuestra obligación apoyar a la investigación de cualquier caso, de éste y de los que existan”, dijo Quelca en una conferencia de prensa el 26 de julio, cuando la denuncia se presentó ante la Fiscalía de La Paz

Casos Agustín Tarifa tiene tres procesos en su contra en la Fiscalía.