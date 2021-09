Santa Cruz pide parar con los avasallamientos de tierra y aboga por la unidad





24/09/2021 - 07:01:56

El Deber.- Han pasado 211 años desde que Santa Cruz lanzó su grito libertario en 1810. Para conmemorar su independencia anoche el Concejo Municipal realizó un acto protocolar, que estuvo marcado por el pedido de parar con los avasallamientos de tierras en el departamento de Santa Cruz. “Están avasallando nuestras tierras, están sometiendo culturalmente a nuestros pueblos originarios y su forma de vida, es imperativo el respeto y seguridad jurídica a las tierras de los pueblos originarios”, manifestó el presidente del Concejo Municipal, Ismael Alcócer, digiriéndose al presidente en ejercicio, David Choquehuanca, durante la sesión especial que realizó en la Quinta Municipal. El presidente del Concejo también demandó la reconciliación de los bolivianos, destacando que los cruceños miran el futuro con esperanza y, por eso, no olvidan el discurso de posesión de Choquehuanca, cuando dijo que iba a promover las coincidencias entre la oposición y que la unión entre los bolivianos iba a ser parte del presente y del futuro. Al pedido de reconciliación se sumó el alcalde Jhonny Fernández, quien en su discurso manifestó que llegó la hora de la integración nacional y el momento de romper las barreras que nos han querido dividir y lo único que han logrado es postergar al departamento cruceño. “Llegó el momento en que debemos decirle al país que desde aquí, desde esta tierra bendita, vamos a lograr esa reintegración y esa unidad que todos queremos”, manifestó el burgomaestre de la ciudad en la ceremonia, a la que también asistieron algunos ministros y otras autoridades nacionales y locales. Quien no estuvo en la sesión de honor fue el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. A su turno, Choquehuanca indicó que “la ‘indiofobia’, la discriminación y la ausencia total de complementariedad entre semejanzas y diferencias, y entre estilos de vida distintos han generado injusticia, división, desigualdad, heridas en la identidad y pobreza en el país. Asimismo, recordó que en su última visita el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, señaló que los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia y no con rupturas del orden constitucional. “La democracia inclusiva se edifica sobre la conciencia basada en la lógica de complementariedad”, remarcó. El presidente en Ejercicio hizo un repaso de la lucha por la independencia y también destacó que el proceso de cambio que impulsa el Gobierno nacional tiene nuevos desafíos para lograr equilibrio y equidad entre las diferentes formas de propiedad de la tierra, previstas en la Constitución Política del Estado. “El Estado está cumpliendo con la propiedad agraria, pequeña, mediana y empresarial, y garantizando la comunidad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, comunidades interculturales originarias y la comunidad campesina”, enfatizó. Destacan el aporte cruceño La sesión especial también fue oportuna para que las autoridades saquen a flote la esencia y el aporte de los cruceños al país. El burgomaestre de la ciudad resaltó que Santa Cruz va a continuar multiplicando la economía del país. “Somos los que más aportamos al erario nacional con impuestos, con economía y con desarrollo productivo”. “Nosotros no nos rendimos ante las adversidades, tenemos esa estirpe de luchadores, de valientes y nunca nos vamos a arrodillar ante nadie, menos ante las adversidades”, agregó Fernández. Por su parte, Alcócer destacó que el 24 septiembre enciende más que nunca el sentido de pertenencia por la región y se manifiesta a través del orgullo por las raíces y costumbres, de la visión de modelo de desarrollo, de la forma de organizarnos, de nuestra identidad y de nuestra forma de ser. “He escuchado mucho sobre qué es ser cruceño y me quedo con lo que me dijo mi padre, un cochabambino: El que quiere ser cruceño no necesita haber nacido en Santa Cruz, solo necesita tener un corazón grande y amar a esta tierra”, manifestó. Homenaje Durante la sesión, el monseñor Nicolás Castellanos fue nombrado Hijo Ilustre, la máxima distinción que otorga el Concejo Municipal por la efeméride departamental. El monseñor Castellanos también recibió el miércoles la Orden Dr. Andrés Ibáñez en el Grado de Gran Cruz Potenzada en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental. El monseñor Castellanos destacó las obras que impulsa Hombres Nuevos en 30 años de labor en las áreas de cultura, educación, arte, música, teatro y deporte, entre otras, que han permitido atender las necesidades apremiantes de la población. Programas Fernández también hizo un repaso de las tareas que tienen prioridad desde que asumió el sillón municipal, entre ellas la salud. “Cuando entramos solo habían 34 terapias intermedias en cinco hospitales de segundo nivel, cifra que ha sido duplicada porque se han habilitado 34 unidades nuevas en el segundo nivel de atención”, dijo. Agregó que el sistema sanitario también ha sido fortalecido con equipos de rayos X y con otros materiales. Asimismo, destacó el apoyo del Gobierno nacional que está cumpliendo con la dotación de los insumos necesarios y medicamentos, además de las alianzas con el empresariado cruceño que sumó su aporte a la lucha contra la pandemia de coronavirus. En el ámbito de la salud, Fernández también indicó que se continúa en la tarea de avanzar en la vacunación masiva contra el Covid-19. “Vamos a seguir apoyando en la protección”, sostuvo el burgomaestre de la ciudad.