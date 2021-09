Afirman que títulos de Doctor Honoris Causa a Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho siguen vigentes





23/09/2021 - 21:00:54

El Deber.- A 48 horas de haberse aprobado la abrogación de las distinciones de Doctor Honoris Causa a la expresidenta Jeanine Áñez y al actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el rector saliente de la universidad Gabriel René Moreno (Uagrm), Saúl Rosas, afirmó que la resolución 076/2021 (de abrogación) es “nula”. Explicó que no se puede introducir temas en una sesión extraordinaria, como la llevada a cabo el 21 de septiembre en Vallegrande. “Si quieren quitarle esos reconocimientos se lo debe hacer en una sesión ordinaria, donde se pueden introducir temas, porque en una sesión extraordinaria es imposible debatir temas que no están contemplados en el orden del día. Viola el reglamento de debate”, afirmó Rosas a EL DEBER. Convocatoria al ICU en Vallegrande en el que no existe el punto para debatir la abrogación de las resoluciones de distinciones a Áñez y Camacho El orden del día de la sesión extraordinaria del ICU celebrado el martes pasado señala seis puntos: 1) aprobación de actas, 2) convenios interinstitucionales de la UAGRM, 3) informe de gestión, 4) Honoris Causa al ingeniero PHD Mario Suárez Riglos, 5) denominación del edificio Celso Castedo Barba y 6) año sabático. Rosas agregó que el docente Eliodoro Méndez Mendoza propuso abrogar las distinciones a Áñez y Camacho cuando se tocó el punto 4. “Yo salí a responder una llamada y él ahí aprovechó. Repito, ese tema de la destitución es nulo y ellos siguen como antes (con el reconocimiento de la Uagrm)”, indicó. Comunicado en el que se explica y mantienen las distinciones a Áñez y Camacho El que fue un poco más allá fue el estudiante Cristhian Rojas Luque, delegado ante el ICU, por la facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas, quien señaló que los reconocimientos deben ser entregados por el actual rector Vicente Cuéllar. “Esos reconocimientos no se los pudo entregar porque llegó la pandemia, pero ahora su obligación del actual rector es entregarlos”, afirmó Rojas. En las últimas horas de este jueves comenzó a circular un comunicado en el que se ratifica los reconocimientos a Áñez y Camacho. El documento que lleva la firma de Saúl Rosas y de Rojas Luque indica que la resolución de abrogación de las distinciones es “nula de pleno derecho”. “Estamos firmando un comunicado a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general para que la gente sepa y se aclare ese tema. Firmaremos todos los delegados que estuvimos en Vallegrante”, cerró Rojas.