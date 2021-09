Aprehenden en Brasil a Celia Castedo, acusada por el caso LaMia, y anuncian su extradición





23/09/2021 - 20:57:40

Erbol.- La Policía Federal de Brasil informó que este jueves aprehendió con fines de extradición a la boliviana Celia Castedo, exfuncionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), acusada por el caso LaMia. Castedo está procesada en Bolivia porque en 2016 no observó adecuadamente las condiciones en que viajó el avión de LaMia que terminó estrellándose en Colombia dejando como saldo la muerte de 71 personas que viajaban en la delegación del club de futbol brasileño Chapecoense que se dirigía a jugar la final de la Copa Sudamericana. La boliviana fue aprehendida en Corumbá en el Estado de Mato Grosso do Sul. Permanecerá ahí mientras se cumplen los trámites legales para entregarla a las autoridades bolivianas, según reportaron medios brasileños. Según la acusación de la Fiscalía de Bolivia, la aeronave de LaMia debía recorrer una distancia en tiempo de 4 horas y 22 minutos, cuando su autonomía de vuelo le permite recorrer la misma distancia, no quedando un margen de combustible de reserva, hecho que no fue observado adecuadamente por Castedo. La exfuncionaria había salido de Bolivia en 2016 y solicitó refugio en Brasil. Entonces deslindó responsabilidades y denunció que había sido presionada por superiores. Según Diario Corumbaense, en el gobierno de Jeanine Añez, Castedo había regresado a Bolivia, pero volvió a Brasil con el nuevo gobierno de Luis Arce.