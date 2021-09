Mesa: El Gobierno está yendo a galope hacia la dictadura por el camino de la autocracia





23/09/2021 - 20:41:23

Los Tiempos.- El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó su preocupación por los conflictos en Adepcoca, por la agresión contra la prensa en los últimos días, por el control que considera tendrán diferentes estamentos del Estado bajo la ley contra el enriquecimiento ilícito, por el intento del Gobierno por eliminar el derecho del secreto de fuente, por los avasallamientos en el Oriente y advirtió que el Gobierno de Luis Arce “está yendo a galope hacia la dictadura por el camino de la autocracia”. “Ojalá que el presidente Luis Arce se dé cuenta que vive en una democracia y no en una autocracia”, agregó en conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz. Respecto a Adepcoca, manifestó “preocupación por los hechos que se están viviendo en estos momentos en la ciudad de La Paz, en la confrontación por la titularidad de Adepcoca que ha sido arrebatada de manera arbitraria por el Gobierno y apadrinada por ministros de Estado que no tienen absolutamente nada que hacer con una agrupación de carácter gremial, de carácter sindical con todo el derecho del mundo que es Adepcoca”. En cuanto al caso de la ley contra el enriquecimiento ilícito, señaló que la norma “es un nuevo camino hacia la concentración de poder. El poder que le están arrebatando al poder judicial, abriendo el paraguas. ¿Por qué digo esto? El poder judicial y el Ministerio Público está en manos de Gobierno, pero la sociedad boliviana cada día dice con más claridad que estamos cansados y hartos de que la justicia esté bajo el control del Gobierno”. “El Gobierno abre el paraguas y en esa ley contra el enriquecimiento ilícito le da poderes extraordinarios, no solamente al Ministerio Público, Ministerio de Justicia, a la IUF, a diferentes estamentos del poder ejecutivo, que están tomando el control para fiscalizar, para amedrentar, para allanar, para definir desde cero, hasta “n” millones cualquier actividad económica para espantar no solamente a poderosos como pretende hacernos creer el Gobierno, sino sobre todo a los pequeños empresarios, a los microempresarios, a la informalidad económica que está siendo sometida a una gran amenaza”, agregó.