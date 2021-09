No deberían esperar 30 días: La Iglesia católica pide respetar y atender a la marcha indígena





23/09/2021 - 20:37:24

Correo del Sur.- El monseñor Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), habló este jueves sobre la marcha indígena que se acerca a Santa Cruz. El también arzobispo de Sucre lamentó que hayan pasado 30 días de marcha indígena sin acercamientos con el Gobierno nacional, por lo que pidió a respetar y atender sus demandas. “Es como si en el país no pasara nada, están reclamando atención, territorio y sus derechos y nadie les hace caso, creo que es falta de consideración que un grupo de nuestros hermanos camina y reclama, pero nadie les escucha, es un signo de que no se respeta a un grupo que está olvidado en nuestro país”, señaló Indicó que el diálogo debía instalarse antes para evitar el sufrimiento de los marchistas, que además de recorrer cientos de kilómetros a pie, deben soportar las inclemencias del tiempo. “Si respetamos a toda persona, cuando está iniciando la marcha, ahí debe instalarse el diálogo y no esperar 30 días, ojalá que antes que lleguen a Santa Cruz se pueda establecer un diálogo, un espacio de encuentro y para que no sigan sufriendo, marchar en el descampado es un sufrimiento para las personas”, cuestionó Centellas. La marcha indígena que partió hace un mes de Beni tenía previsto llegar este viernes 24 de septiembre a Santa Cruz, pero no será posible, debido a los problemas que tuvo que sopesar en el trayecto. La madrugada de este jueves salió de la localidad de Puerto Rico.