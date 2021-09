Gobierno proyecta generar $us 1.918 por concepto de renta petrolera





23/09/2021 - 10:43:18

ABI.- El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó que hasta diciembre de este año se proyecta percibir un ingreso de $us 1.918 millones por este concepto de renta petrolera, lo que permitirá identificar que existen mejoras en los ingresos por la venta de hidrocarburos en el país. “En el periodo 2006 – 2019 el ingreso promedio de Renta Petrolera por año fue de 2.820 millones, pero el 2020 la misma disminuyó en un 41% y el Estado percibió solamente 1.652 millones por este concepto”, dijo Molina en entrevista con la revista Energía Bolivia. Este escenario, según la autoridad, se está revirtiendo con una mejora en los ingresos, proyectando a diciembre de 2021 un monto de $us 1.918 millones por renta petrolera. “Esto nos permite identificar que existen mejoras en los ingresos por concepto de hidrocarburos en el país, mejora en la infraestructura instalada, industrialización de nuestros recursos naturales, fortalecimiento y participación de nuestra empresa estatal en toda la cadena de hidrocarburos y cumplimiento de los compromisos asumidos, entre otros aspectos”, señaló el entrevistado. Ponderó que el modelo de gestión en hidrocarburos implementado en Bolivia desde el año 2006 ha permitido que las empresas, que se encontraban trabajando en el sector antes de la nacionalización, continúen invirtiendo y desarrollando operaciones petroleras en el país tanto en el upstream como en el downstream. Acotó que, debido a la dinámica del sector tanto en el contexto nacional como internacional, se están implementando adecuaciones que permitan consolidar los beneficios obtenidos y acompañar los avances de la industria. “Prueba de ello es la presentación de las estrategias de Reactivación del Upstream, el Atlas Oil and Gas Upstream in Bolivia, la reactivación de la Planta de Amoniaco Urea, introducción de los biocombustibles en mercado interno, entre otros”, resaltó Molina. Mencionó que la reactivación de la exploración hidrocarburífera tiene como objeto el incremento de reservas y producción de gas natural e hidrocarburos líquidos que permitirán disminuir volúmenes de importación de carburantes y atender la demanda en el mercado interno, encontrándose entre ellos el segmento de la industrialización que es uno de los ejes de la Política Energética Nacional.