Arias sobre Reyes Villa: Ojalá la convulsión no llegue y vuelva la calma a Cochabamba





23/09/2021 - 10:37:44

El alcalde Iván Arias dijo que “ojalá la convulsión no llegue” y vuelva la calma a Cochabamba y se respete el voto popular”, en referencia a su colega Manfred Reyes Villa, quien fue ratificado con una sentencia ejecutoriada de 2013 y la Sala Constitucional de Sucre determinará si se cumple o no el mandamiento de condena. “Ojalá la convulsión no llegue a más, yo espero que el Tribunal Constitucional no reciba presiones y tome una decisión como cosa juzgada, como que es la figura que han buscado y vuelva la calma a Cochabamba y se respete el voto popular”, afirmó Arias, en una entrevista en el programa "Que no me pierda", de la Red Uno. Arias agregó que “de ocurrir otra cosa se va a convulsionar Cochabamba. Para no convulsionar tendrán que llamar a elecciones y yo le aseguro, se los digo acá, que cualquier persona que vaya a poner Manfred como candidato, va a arrasar". El burgomaestre de La Paz explicó que ocurrirá lo mismo que pasó con el excandidato del Movimiento Al Socialismo, Franklin Flores, quien perdió en la segunda vuelta de las subnacionales, por la actitud del gobierno de Luis Arce, que inició persecución política. Arias exigió respeto al voto popular con el que ganó Reyes Villa en las subnacionales de marzo en Cochabamba. “El voto popular ha dado su veredicto y ojalá se pueda respetar eso y volvamos otra vez al cauce de la construcción, al cauce que necesitamos todos los bolivianos”. La sentencia ejecutoriada en materia penal por el caso “Sillar Alternativo” data de 2009. En ese sentido, la jueza Vivian Enríquez Monasterio emitió un “mandamiento de condena” contra Reyes Villa, pero desde Sucre, la Sala Constitucional Segunda admitió una acción de amparo constitucional en contra de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que rechazaron un recurso de casación presentado por la defensa del edil cochabambino.