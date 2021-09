Netflix estrena su primer videojuego de realidad virtual





23/09/2021 - 10:01:46

Infobae.- A mediados de julio de este 2021, Netflix, considerada como una de las empresas más importantes de streaming en el mundo, anunció su intención de incursionar en el mundo de los videojuegos además de fortalecer su naciente etapa en la industria de la realidad virtual. De acuerdo con declaraciones dadas por Greg Peters, director de operaciones y productos de Netflix, la idea es explorar nuevas formas de entretenimiento aparte de la creación de largometrajes y series originales; y los videojuegos pueden ser una de esas nuevas formas. “Estamos tratando de averiguar cuáles son todas estas formas diferentes (…) podemos profundizar ese fandom, y ciertamente los juegos son un componente realmente interesante de eso”, señaló Peters. Sin embargo, más allá de dar una idea Netflix decidió poner manos a la obra y empezar a construir su proyecto de animación interactiva por medio de la contratación de uno de los hombres más importantes de este rubro: Mike Verdu. El antiguo Vicepresidente de realidad aumentada y virtual de Facebook llegó a Netflix en julio esperando aportar con su experiencia a esta nueva iniciativa, y tal parece que dos meses le fueron suficientes para pasar del papel a la realidad la idea, iniciando con un nuevo videojuego. Netflix lanzó su primer juego de video llamado Eden Unearthed con el que también intenta repotenciar su área de realidad virtual que estuvo dormida por algunos meses. No obstante, contrario a lo que se podría llegar a pensar con este tipo de sucesos, la empresa de entretenimiento norteamericana decidió ser muy cautelosa con este nuevo juego, por lo que no existe mayor información sobre el mismo o sobre el proceso creativo y tecnológico para poder desarrollarlo. Lo más que se sabe de este nuevo título es que se gestó con ayuda de Oculus, la empresa de realidad virtual de Facebook y misma que ya promociona a Eden Unearthed en el catálogo de su App Lab. Cabe recordar que en este laboratorio de Oculus es donde se almacenan y promocionan aquellos títulos que aún se encuentran en fase de análisis o lo que es lo mismo, en una versión beta. Por esto el mensaje con el que cualquier videojugador se encontrará en la página principal del juego en Oculus es:

“Advertencia: las aplicaciones de App Lab no han pasado por el proceso de revisión completo de Oculus, por lo que pueden incluir problemas desconocidos relacionados con la comodidad, el rendimiento u otros factores”. ¿De qué se trata Eden Unearthed? Para empezar cabe aclarar que el título y desarrollo del juego están directamente relacionados con el anime Eden, en una experiencia inmersiva en medio de un mundo cuya criatura dominante, contrario a la Tierra actual, no es el ser humanos sino los robots. Recurriendo a los clásicos juegos de aventura, en este videojuego la tarea del “gamer” es tomar una motocicleta futurista con la que se recorrerá un paisaje que va cambiando cada cierto tiempo. En el camino también aparecerán una serie de obstáculos que, por supuesto, el jugador deberá intentar esquivar además de varias manzanas que al recogerlas se convertirán en combustible para el vehículo. De esta forma, el objetivo es recorrer la mayor distancia posible sin chocar con ningún obstáculo y aumentando la velocidad con ayuda de la fruta que está por el camino. Por otra parte, también se puede considerar como un juego dinámico ya que cierto tiempo hay escenas en las que la motocicleta se detiene para escuchar la historia que hay detrás del motociclista y su objetivo dentro del mismo videojuego. En pocas palabras, aunque es un juego basado en la sencillez, no necesariamente es un título simple en el que solo hay que acelerar y evitar chocarse. La trama va mucho más allá.