Florinda Meza reapareció en redes con un golpe en la cabeza: Pero aún así seguiré dando la batalla





23/09/2021 - 09:54:31

Infobae.- Florinda Meza, recordada por ser Doña Florinda, publicó en Instagram una fotografía donde se observa una herida importante. La actriz confirmó que solo fue una caída aparatosa y no otro padecimiento. La imagen en cuestión muestra parcialmente la cara de Florinda Meza. Cerca de su ojo izquierdo se extiende un moretón que ronda el color negro. A pesar de lo doloroso que se nota, Meza redactó un comunicado lleno de optimismo. “A veces cuando ‘nos comemos el mundo’ podemos tener algunos descalabros”, escribió quien fuera esposa del comediante Roberto Gómez Bolaños. “Pero aún así seguiré dando la batalla”. Florinda Meza le habló a sus fans, a quienes nombra cariñosamente como La vecindad virtual: “Sólo me caí por ir cargando muchas cosas”. De mismo modo, la actriz realiza una analogía entre su tropezón con la vida misma. “Así como pasa también en la vida. Es mejor ir con cuidado y más ligeros”, correspondió Florinda Meza. Para cerrar su mensaje, Doña Florinda rectificó que está bien y que no tiene mayores complicaciones a raíz de su caída. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Florinda Meza (@florindamezach1) La publicación no tardó en llenarse de mensajes de cariño y apoyo por parte de sus fans, La vecindad virtual. Estos mismos hicieron ver la presencia de su trabajo a lo largo de las latitudes geográficas, ya que llegaron recados desde Argentina y Brasil. Mientras tanto, las disputas legales por los derechos de autor de la obra de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, permanecen. Este solo se tildó cuando el humorista falleció en 2014. Roberto Gómez Fernández, hijo de la pareja Meza y Bolaños, no pudo llegar a un acuerdo con Televisa. La casa de El chavo del 8 dejo de ser la televisora de San Ángel y finalizó con el cese de transmisión de sus contenidos. El hecho impactó a los fanáticos de la obra de Bolaños a lo largo del mundo, máxime en Latinoamérica donde tiene un sentido de serie de culto. Así el país que vivió vivir a Roberto Gómez Bolaños no transmitía los programas del comediante. Uno de los proyectos más destacables posterior el deceso del guionista de comedia es la realización de una bioserie. Esta, presuntamente, tendría el apoyo de la realizadora multinacional Disney. Aunque la serie no tiene datos de confirmación sostenibles, varios actores han exteriorizado su interés en participar. Tal es el caso de Lalo España, también comediante y la amiga por años de Chespirito María Antonieta de las Nieves. Florinda Meza pasó con un perfil bajo desde la muerte de Roberto Gómez Bolaños. Según lo escrito por Gustavo Infante, la actriz vivió un crudo duelo que le duró por suficiente tiempo para ausentarse. La actriz intérprete de personajes como la Chimultrufia fue la fiel acompañante de Gómez Bolaños en sus últimos años. El comediante enfermó y su estado de salud fue en deterioro hasta el punto sin retorno. De manera intermitente, otro tributo póstumo para Chespirito es la semblanza de un museo a su memoria. Este fue uno de los primeros proyectos en levantarse, no obstante no hay actualizaciones favorables. De la casa de Gómez Bolaños y Meza se retiraron cientos de objetos del humorista. Fotografías, escritos, ropa, vestuarios, cualquier cantidad de memorabilia. El museo no ha abierto, pero las pertenencias no han sido devueltas a Meza. Hasta ahora, Florinda Meza tiene el rol de curadora de la obra de Roberto Gómez Bolaños. Si existe alguna idea a realizarse, esta debe ser avalada por Doña Florinda. Incluso si son proyectos auspiciados por sus hijos. Gómez Bolaños encomendó en su gran amor el poder de cuidar la imagen y concepto de su obra, ya que es una de las más queridas y respetadas por el público mexicano y latino en general.