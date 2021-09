Descienden por primera vez al fondo del Pozo del Infierno de Yemen que tendría millones de años





23/09/2021 - 09:40:26

RT.- Un equipo de espeleólogos del Equipo de Exploración de Cuevas de Omán (OCET) llevó a cabo lo que se considera el primer descenso al fondo del legendario Pozo de Barhout, una maravilla natural temida por muchos lugareños, que ancestralmente la han considerado una prisión para genios. El "Pozo del Infierno", como se le conoce localmente, tiene unos 30 metros de ancho y 112 metros de profundidad en suelo desértico de la provincia oriental de Al-Mahra, en Yemen. Durante siglos ha sido fuente de inspiración para leyendas e historias sobre hechos paranormales. En su interior, el equipo de exploración encontró serpientes, animales muertos e incluso perlas de cueva. "Había serpientes, pero no te molestan a menos que tú las molestes", dijo este miércoles a la AFP Mohammed al-Kindi, profesor de geología de la Universidad Tecnológica Alemana de Omán. Into the 'Well of Hell'.



Driven by their passion to explore the unknown, a team of Omani cavers are believed to be the first to reach the bottom of Yemen's mysterious Well of Barhouthttps://t.co/YfOJAgwypc pic.twitter.com/hLfqEjuW9N — AFP News Agency (@AFP) September 23, 2021 "Sentimos que este proyecto revelaría una nueva maravilla y una parte de la historia de Yemen", añadió. En el pozo se recogieron muestras de agua, rocas, tierra y algunos animales muertos, pero aún no han sido analizados, precisó Al-Kindi, y anunció que pronto se hará público un informe. Las autoridades yemeníes aseguraron a AFP, en junio, que no sabían qué había en la fosa y que creen que tiene "millones" de años. "Fuimos a visitar la zona y entramos en el pozo. Llegamos a más de 50-60 metros de profundidad y observamos cosas extrañas en el interior", explicó Salah Babhair, director general de la autoridad local encargada de los estudios geológicos y los recursos minerales. "Es muy misterioso", insistió. A lo largo de los siglos, se han transmitido de generación en generación rumores y leyendas sobre espíritus malignos, conocidos como "djinns", que supuestamente viven en este "pozo del infierno".