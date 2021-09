De cada 10 casas en área rural paceña, 5 rechazan las vacunas





23/09/2021 - 08:38:35

Página Siete.- De cada 10 viviendas del área rural de La Paz, cinco rechazan las vacunas por religión y mitos. Las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes) buscan nuevas estrategias para mejorar los índices de la campaña de inmunización. “En área rural podemos comentar que de cada 10 puertas que tocamos, en cinco o seis casas no quieren ser vacunados”, dijo a Página Siete el director del Sedes La Paz, Mayber Aparicio. Según el especialista, este problema se registra tanto en el altiplano como en el norte paceño. “Por ejemplo, en el municipio de Caranavi, en la capital, ya se ha vacunado al 58 y 60%. En cambio en el resto de la población, hemos tocado las puertas y nos han rechazado”, aseguró. Aparicio indicó que las personas rechazan la vacuna por al menos tres razones. Como primer motivo dicen que están sanas o que no se van a enfermar, por lo tanto ven innecesario el inoculante contra la Covid-19. Como segunda razón, varios pobladores refieren que “su pastor les habría indicado que la vacuna va en contra de lo que Dios quiere para ellos, por esa razón, no quieren ser vacunados”, dijo el director del Sedes paceño. Como tercer motivo, varias de las personas aseguraron que escucharon que la vacuna habría ocasionado complicaciones a algunos familiares que quedaron paralíticos o muy enfermos. “Pero no detallan quién y dónde pasó aquello”, sostuvo. Sin embargo, esos argumentos están alejados de la realidad, por lo que -recalcó- es importante mejorar la información sobre el beneficio de las vacunas en esas poblaciones y principalmente buscar acuerdos con los representantes de las iglesias para que ellos coadyuven en el incremento de las dosis. De acuerdo con el reporte epidemiológico diario del Sedes, desde que se inició la vacunación masiva hasta el 21 de septiembre, en el área rural 112.166 personas recibieron la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19, además 97.168 ya completaron el esquema y 92.823 recibieron la dosis única de Jhanssen del laboratorio J&J. Hace un par de semanas, el director de epidemiología del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, explicó que La Paz es el departamento que reporta un índice de vacunación menor, exceptuando la sede de Gobierno que ya llegó a más del 90% de inmunización. Ante esa situación, la autoridad de Salud sugirió realizar estrategias no sólo con las iglesias, sino con las organizaciones sociales para que a través de ellas se pueda fomentar la vacunación en el área rural. Armijo explicó que otro problema era el municipio de El Alto porque tenía un bajo registro en el proceso de la vacunación. Aparicio, director del Sedes paceño, indicó que por esa razón, la semana pasada movilizaron en la urbe alteña a más de 266 brigadas médicas con 1.000 personas para que realicen un rastrillaje casa por casa. “Estas brigadas están coordinando con el Ministerio de Salud, ellos deberían dar la evaluación que tienen”, agregó la autoridad departamental. De acuerdo con Aparicio, cada día se ponen entre 2.500 a 3.000 dosis. “Esa es la cantidad de vacunas que se aplican en el área urbana y rural”, sostuvo. Aparicio explicó que para la campaña de vacunación móvil y la inoculación en el área rural, el inoculante ideal para el transporte es la Sinopharm. “Porque la cadena de frío que ellos manejan es mejor. Las dosis se llevan en termos que mantienen las dosis en entre ocho y 12 grados centígrados. Sin embargo, si llevamos otras, se deben usar termos que tengan una refrigeración por debajo de cero grados”. La autoridad recordó que en caso de no cumplir con ese tipo de almacenamiento, se tendría que desechar las dosis. Indicó que el departamento aún no alcanzó la inoculación del 70%, es decir la inmunidad de rebaño. Agregó que como no se alcanzó esta meta, la población todavía no se puede quitar el barbijo. “La principal razón es porque continuamos en contacto con personas infectadas”, añadió. Aparicio recordó que se debe tener cuidado porque en cualquier momento podría ingresar la variante Delta, la más agresiva.