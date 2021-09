Manfred y 5 obstáculos desde su candidatura hasta una sentencia





23/09/2021 - 08:35:12

Opinión.- Desde la candidatura del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa Bacigalupi, hasta el auto supremo de una sentencia que instruiría su reclusión en la cárcel, se identifican cinco momentos que marcan su actividad política en la ciudad. El cumplimiento o no de un mandamiento de condena está ahora en manos de la Sala Constitucional Número 2 de Chuquisaca. Se identifican cinco momentos, que enfrentan a las autoridades de Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate) y las del Movimiento Al Socialismo (MAS). 1 CANDIDATURA Y TRABAS Reyes Villa volvió al país en enero de 2020, luego de una década de haber vivido en Estados Unidos. Fue inscrito como candidato de Súmate para ser Alcalde y se le presentaron trabas. Primero, tuvo que explicar que fue asilado en Estados Unidos; argumentó que fue “obligado” a salir de Bolivia. Entonces, el Tribunal Constitucional resolvió que no se inhabilite a los candidatos que estuvieron en el extranjero como asilados o refugiados. Segundo, le observaron que votó para las elecciones generales en Tiquipaya y que se postulaba como candidato para Cochabamba; también se subsanó el tema. 2 INHABILITACIÓN En enero de 2021, el Tribunal Electoral Departamental (TED) le inhabilitó porque existían pliegos de cargo en su contra por deudas con el Estado de cuando era autoridad; no había acreditado los pagos oportunamente. Ante esa situación, Súmate presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y expuso pruebas con descargos. 3 HABILITACIÓN CON ADVERTENCIAS El TSE definió habilitar la candidatura. Sin embargo, la determinación no fue del agrado del MAS, que advirtió con presentar amparos constitucionales. En febrero, este partido presentó un recurso de revisión extraordinaria de la resolución que habilitaba a Reyes Villa. El diputado Héctor Arce fue el encargado; esta misma autoridad es una de las que, en la actualidad, pide la pérdida de mandato de Reyes Villa. 4 SEGUNDO FRENO EN CANDIDATURA A fines de febrero, el TSE inhabilitó a Reyes Villa como candidato, considerando requisitos que se deben cumplir conforme a la Constitución Política del Estado, como el “no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento”. Sostuvo que la inhabilitación se produjo “al no haberse acreditado de manera formal, objetiva y documentada el pago total de la obligación ante el Tribunal Supremo Electoral”. Presentaron recursos extraordinarios para resolver el problema. Luego, fue habilitado, y ganó las elecciones, en marzo de 2021. 5 SENTENCIA E INCERTIDUMBRE El caso actual data de 2008, por irregularidades en el proyecto carretero El Sillar Alternativo (de 2006), cuando era Prefecto de Cochabamba. En 2013 se dio, en ausencia de Reyes Villa porque estaba en Estados Unidos, una sentencia de cinco años de cárcel por conducta antieconómica. Esto fue apelado varias veces; y, la semana pasada, la Gobernación informó sobre un auto supremo, emitido el 8 de septiembre de este 2021, que ratificó la sentencia. El lunes, se conocieron dos documentos. Uno, un amparo constitucional a su favor; y otro confirmando la sentencia ejecutoriada que señala que la autoridad debe ir a la cárcel de San Sebastián Varones. Sin embargo, el cumplimiento o no del mandamiento de condena será definido por la Sala Constitucional Número 2 de Chuquisaca. Para el vocero de la Alcaldía, Henry Rico, la investigación, procesamiento y sentencia en ausencia de Reyes Villa resulta “ilegal”. Acotó que entre los años 2006 y 2008 “no era delito vinculado con la corrupción, sino un delito común”. Cuestionó que las autoridades jurisdiccionales, “haciendo uso arbitrario y cediendo a las presiones políticas del Gobierno nacional”, aplicaron ilegalmente la Ley 004 procesando y sentenciado a Reyes Villa también desconociendo la Constitución Política del Estado vigente aquellos años. MÁS ADELANTE El Alcalde Reyes Villa tiene más de 10 procesos en su contra. El concejal de Súmate Manfred Reyes Villa Avilés consideró que el caso de El Sillar Alternativo es el único al que le dan más sustancia jurídica. “Y ni siquiera tiene nada de sustancia jurídica (…). Los procesos no tienen ni pies ni cabeza. Son absolutamente ficticios, son armados”. El concejal del MAS Joel Flores dijo que los otros casos “están avanzando”. Reyes Villa, concejal, expresó que “ellos están pensando en el tema político 2026” y expresó que el objetivo del MAS es “bajar” al Alcalde. “Después van a ir a bajar a toda la oposición; y eso no es democracia, no es correcto”, enfatizó. En la actualidad, se mantiene una vigilia frente a la Alcaldía en defensa del Alcalde. Para Joel Flores, el lugar se convirtió en “una casa de campaña”. Los inicios del caso Según Henry Rico, el 28 de agosto de 2006, la Brigada Parlamentaria, la Prefectura, el Consejo Departamental, el Servicio Nacional de Caminos, la Federación de Entidades Empresariales, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y la Cámara de la Construcción asumieron el compromiso de impulsar la construcción de la red fundamental, incluido El Sillar Alternativo. El 29 de agosto de 2006, el presidente Evo Morales invitó al prefecto Reyes Villa sobrevolar El Sillar junto a la Presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). La Prefectura el 29 de agosto de 2006, se comprometió a presentar el diseño final del proyecto, como un estudio adicional al presentado por el consorcio contratado por la ABC. El 1 de septiembre de 2006, la ABC y la Prefectura suscribieron un acuerdo. El 3 de abril de 2007, la ABC dijo que la propuesta de la Prefectura difiere de la opción escogida por la ABC, que contrató a un consorcio por 2.4 millones de dólares para realizar el estudio, y exige la prefectura el pago por aporte local de ese estudio. El 1 de agosto de 2007, la ABC dijo que el proyecto a diseño final presentado por el Servicio Departamental de Caminos tiene observaciones y que el financiamiento no será viable por parte de la ABC. El Servicio Departamental de Caminos, entre mayo de 2007 y febrero de 2008, pagó 844 mil bolivianos por el estudio a diseño final y medioambiental. En 2008 inició el proceso contra Reyes Villa. Dice que la ciudad no tiene Alcalde desde el 10 de septiembre El MAS asegura que Cochabamba no tiene alcalde desde el 10 de septiembre, cuando se conoció de la notificación del auto supremo del 8 de septiembre respecto a la sentencia condenatoria ejecutoriada contra Manfred Reyes Villa. El concejal masista Joel Flores aseguró que el Concejo Municipal ya debiera elegir a una nueva autoridad. Dijo que existe una acción de amparo constitucional, presentado por Reyes Villa a la Sala Constitucional Número 2 de Sucre que, evidentemente, fue admitido. “Pero, dentro esta acción ha existido también otra solicitud de medidas cautelares para dejar en suspenso la aplicación del mandamiento de condena (…). Sin embargo, eso no ha sido aceptado porque no lo han justificado bien; por lo tanto, estaría vigente ese mandamiento de condena”. Enfatizó que Reyes Villa y sus autoridades tienen conocimiento y fueron notificados en ese sentido. Acotó que el Concejo no es parte del proceso y, por tanto, no será notificado. Pero, aseguró que sí deben hacer las gestiones para contar con la documentación. Flores recalcó que él ya presentó copias de la sentencia. Al respecto, la presidenta del Concejo y concejal de Súmate, Marilyn Rivera, dijo que mientras no se conozcan los documentos oficiales “no corresponde hacer nada”. Para este viernes, está prevista una sesión del Concejo en la que se prevé conocer las recomendaciones del equipo jurídico.