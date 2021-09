El MAS controla Adepcoca con dirigentes de las zonas rojas





23/09/2021 - 07:57:41

Página Siete.- El Movimiento Al Socialismo (MAS), a través del Ministerio de Gobierno y la Policía, tomó el control del mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) y “avaló” a la directiva de Arnold Alanes y grupos de las denominadas zonas rojas y excedentarias de cultivos de hoja de coca, a costa de los sectores tradicionales, denunciaron dirigentes cocaleros de diferentes regionales de los Yungas. Los representantes de las zonas tradicionales expresaron su preocupación porque el Gobierno estaría generando un nuevo conflicto al respaldar a grupos que siguen a Alanes. Éstos provienen de zonas en las que hay cultivos excedentarios de coca, como algunos sectores de La Asunta y Chamaca. “De esas áreas viene el compañero Alanes, de una zona roja donde no debería plantarse coca, ya nada de coca (…). El Gobierno es el que se va a tener que enfrentar a esa situación, él va a entrar a erradicar; es más, estamos a la vuelta de la esquina, al año ya tienen que entrar a esa zona excedentaria”, señaló a Página Siete Fernando Calle, uno de los dirigentes de Adepcoca. Explicó que en los Yungas hay tres zonas: las verdes, que son sectores tradicionales de cultivo de coca; las amarillas, aquellas que pueden realizar plantaciones hasta una hectárea; y las rojas, donde no debe cultivarse coca. Dijo que Alanes y los grupos que lo respaldan provienen de las zonas rojas y amarillas de La Asunta y Chamaca, y que fueron ellos los que tomaron violentamente el mercado de Adepcoca el lunes. “Entonces a la cabeza de Alanes ¿qué hará? Simplemente va a ir a pelear con el Gobierno ¿para qué? para dar legalidad a esas zonas que no son productoras de coca, el límite va a pasar, el cordón”, dijo. Detalló que Alanes ha carnetizado a mucha gente de las zonas rojas, por eso ellos le ayudaron a tomar el control del mercado. Recalcó que son ellos los que le van a pedir al Gobierno el favor de hacer legalizar las zonas excedentarias. “Ahí habrá conflicto porque las zonas de producción ya están limitadas, ¿qué hará el Gobierno cuando efectivos antidroga entren a erradicar a los Yungas? Las primeras zonas para esas tareas son La Asunta y Chamaca”, refirió. Calle expresó su preocupación por esa situación, debido a que los sectores tradicionales también se verán afectados, ya que -sostuvose generará una sobreproducción de la hoja de coca. Juan Cossi Mamani, otro miembro de la directiva de Calle, señaló que esas regionales son las que tomaron por la fuerza Adepcoca, incluso estaban equipados con chalecos antibala, y generaron conflicto el pasado lunes. Armin Lluta, la otra cabeza de Adepcoca, señaló que los cocaleros de las zonas tradicionales no permitirán que se atropelle al sector. Dijo que buscará la unidad para que se respete la propiedad privada de la institución cocalera. “No puede conducir un dirigente las zonas rojas. Aquí Adepcoca es de las tres provincias, de los verdaderos productores de la hoja de coca, que pertenece a la zona tradicional, ancestral y originaria”, recalcó Lluta. El martes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, restituyó el mercado de Adepcoca en Villa Fátima para que sea administrado por Arnold Alanes y advirtió a los “grupos minoritarios” que busquen agredir la entidad cocalera que se procederá como señala la norma vigente. Por su parte, Alanes llamó al diálogo y a la unidad. Los cocaleros de los sectores tradicionales anunciaron una marcha y gran asamblea para hoy. Informe de Unodc Coca • El cultivo de coca en Bolivia se incrementó en 15% en 2020, cifra récord en comparación con los datos de 2018 y 2019 y las cifras de los últimos 10 años, según el reciente Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca, elaborado y presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés). Yungas • En la región de los Yungas de La Paz, se ha cuantificado una superficie de cultivos de coca de 18.302 ha, lo que representa un incremento del 12% en comparación con 2019 que tenía 16.296 ha, mientras que en la región del norte de La Paz se cuantificó una superficie de 510 ha, lo que representa un incremento del 9%, según la Unodc.