Reyes Villa califica como una canalla política e injusticia el proceso en su contra





22/09/2021 - 19:31:47

Opinión.- El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, consideró hoy como una “injusticia” el proceso que atraviesa y calificó como una “canallada política” la sentencia en su contra por el denominado caso Sillar Alternativo. “No tengo absolutamente nada, esto es una canallada política que Bolivia no lo va a poder aguantar”, afirmó el burgomaestre durante la inspección a una obra, al reaparecer después de 48 horas, en la cual además aseguró que no cometió ninguna irregularidad. Contra Reyes Villa existe una sentencia ejecutoriada de cinco años de cárcel, sin embargo, su caso se encuentra en manos de una Sala Constitucional de Sucre la que deberá de definir si se cumple o no el mandamiento de condena. "Lamentablemente, la Justicia esta instrumentalizada, los cochabambinos no lo tenemos que permitir, pero les digo a los cochabambinos, que no nos enfrentemos, nosotros somos gente de paz, no somos violentos, esperamos que se haga Justicia", sostuvo. El caso data de 2013 por el estudio de una vía alterna al Sillar, que une Cochabamba con Santa Cruz, sin embargo, fue rechazado por el impacto que podría representar al medioambiente. El Alcalde dijo aguardar que se pueda hacer justicia y así pueda continuar con su trabajo.