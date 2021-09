Policía reconoce que hubo exceso y compromete reflexión, pero también pide la misma actitud a la prensa





22/09/2021 - 19:24:54

Erbol.- Tras las críticas por el uso de la fuerza que afectó a periodistas durante el conflicto cocalero, el comandante departamental de la Policía, coronel Augusto Russo, reconoció que hubo un exceso de parte de los efectivos del orden y que habrá una reflexión y enmienda al interior de la institución verde olivo, pero también pidió una actitud similar de parte la prensa. Durante el operativo del martes, tres periodistas fueron afectados por el uso de la fuerza policial, entre ellos un reportero de Página Siete, quien incluso fue arrestado y llevado a instancias de la fuerza anticrimen. “Evidentemente sí ha habido exceso por parte de la Policía, se reflexiona y se sanciona o se advierte y se llama la atención o se enmienda esa conducta, para que no suceda en lo posterior. Espero que también haya por parte de la prensa esa situación, más allá de lo que sucediendo”, dijo Russo en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL. El coronel Russo aseveró que, en el operativo, la Policía reaccionó ante comportamiento excesivo de algunas personas. “Hemos advertido que, evidentemente, ante el exceso respecto al comportamiento de algunas personas de una parte u otra parte, la Policía ha reaccionado. A veces no se mide la fuerza, sin embargo, también nosotros hemos advertido de que sí ha habido exceso a consecuencia de una acción”, manifestó. El jefe policial anunció que pedirá informes complementarios de lo ocurrido y que se enmendará cualquier conducta, pero también insistió en solicitar a la prensa que también tenga esa actitud de enmendar conductas erradas que estén generando descoordinaciones. Pidió que se piense en un punto de equilibrio, puesto que la Policía debe cumplir su mandato de restaurar el orden público y la prensa cumple la función de informar a la población. Russo planteó que debe existir una sinergia en que policías colaboren con la labor de la prensa, pero también los periodistas sepan que deben portar la credencial respectiva y estén conscientes de los riesgos que implican los operativos y estén resguardados. Aclaró que la posición de la Policía no es restringir el trabajo de la prensa, puesto que respeta a la libertad de expresión. Respecto a la versión del periodista arrestado de que un efectivo lo golpeó con su motocicleta, el Comandante señaló que los contingentes tienen personal al mando al cual se puede hacer los reclamos para que haya sanciones. Enfatizó que nadie tiene derecho a cometer agresiones ni tampoco los policías deberían ser agredidos. Consultado sobre un video en que aparentemente un policía habría accionado un dispositivo de fuego contra un grupo de mujeres y periodistas, el coronel Russo se comprometió a revisarlo.