Reaparece Armin Lluta y asegura que sigue siendo presidente de Adepcoca





22/09/2021 - 16:22:52

Erbol.- El dirigente Armin Lluta reapareció este miércoles. Explicó que, tras la toma al mercado de coca de Villa Fátima de la madrugada del lunes, logró escapar de quienes le perseguían y recibió amenazas contra su vida. Aseguró que ahora sigue siendo el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca y participará de reuniones de unidad. Lluta estaba desaparecido desde la toma de Adepcoca y, el martes por la mañana su entorno denunció que había aparecido ensangrentado por el sector de la Cumbre, tras sufrir secuestro y presuntamente torturas. Este miércoles, en entrevista con RTP, Lluta relató que al momento de la toma de Adepcoca, había escuchado dinamitazos y gritos de “salgan, les voy a matar”, por lo cual escapó del lugar para resguardarse. Aseveró que, entonces, fue perseguido por varios jóvenes, por lo cual se tuvo que resguardar en un domicilio cercano. Según Lluta, efectivos policiales habrían intentado intervenir la casa donde se protegía. Entonces, tuvo que huir a través de un río. El dirigente aseveró que logró escapar gracias a que unos perros atacaron a sus perseguidores. Dijo que logró prestarse el celular de una transeúnte y llamar a un inspector de la Adepcoca, para ser encontrado. Señaló que en medio de los incidentes recibió amenazas, en las cuales se mencionaba a Arnold Alanez, quien fue posesionado como presidente de Adepcoca y tiene el reconocimiento del gobierno. Lluta detalló que en las amenazas le decían lo siguiente: “Si no renuncio al cargo me van a matar, mi hijo corre riesgo, el único dirigente legal es Arnold Alanez y el gobierno lo va proteger, lo va a reconocer y tú te irás a la cárcel”. Contó que el martes sólo pudo estar en un hospital 10 minutos para ser atendido, puesto que había un abuso contra los cocaleros y pensó que lo iban a detener. Cuando fue atendido, la Policía gasificó a cocaleros que apoyan a Lluta frente a un nosocomio. Consideró que el Gobierno pretende acallarlo con estos sucesos. Dijo que, si algo le sucede, los responsables serán Alanez y el Ministro de Gobierno. Para lo que viene, Lluta ratificó que sigue al mando de la Asociación. “Me mantengo como dirigente, como presidente de Adepcoca”. Rechazó que la Adepcoca sea dirigida por Alanez, a quien acusó de ser parte de la “zona roja”, es decir, del sector no reconocido como tradicional para el cultivo de coca. Anunció que estará en reuniones convocadas para tratar el tema, aunque también expresó su preocupación porque el lunes tiene una audiencia judicial y podría ser detenido.