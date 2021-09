Defensoría advierte que la Policía hizo uso desproporcional de la fuerza y artefactos explosivos contra cocaleros





22/09/2021 - 16:19:21

Erbol.- Tras la jornada de violencia en el barrio de Villa Fátima en La Paz por el conflicto del mercado de la coca, la Defensoría del Pueblo advirtió que la Policía hizo un uso desproporcional de la fuerza, pero además, que los cocaleros movilizados utilizaron artefactos explosivos. El delegado Adjunto para la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, Daniel Ramírez, Daniel Ramírez, consideró que hubo además un indiscriminado uso de gases lacrimógenos para reprimir al sector movilizado de Armin Lluta y afirmó que debe de investigarse y establecer responsabilidades. “Nosotros después del seguimiento y la valoración y análisis que hemos realizado por parte de nuestros técnicos acá en la Defensoría del Pueblo damos cuenta que la Policía no ha hecho un uso proporcional de la fuerza en la intervención para disuadir estas movilizaciones que se estaban registrando en el sector de Villa Fátima”, afirmó. Fue justo en medio de la intervención de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) que llegaron a afectar incluso a personas, entre mujeres y niños, que no tenían ningun tipo de relación con el conflicto cocalero. De hecho, uno de los proyectiles de gas lacrimógeno, disparado por la Policía, llegó a impactar a un grupo de personas en puertas del centro de salud San Francisco de Asís de Villa Fátima donde además se encontraban dos trabajadores de la prensa que se encontraban cubriendo la jornada de protestas. “Nosotros hemos hecho un verificativo en ese lugar y nosotros damos como cierto, damos veracidad de que un gas a logrado romper una de las ventanas de este hospital ingresado al interior vulnerando así la cuestión física tanto de niños, ancianos y de pacientes que estaban al interior de este nosocomio”, añadió. Otro aspecto que fue advertido por la Defensoría del Pueblo fue que personas del sector cocalero movilizado hicieron un uso de artefactos explosivos lo que podría afectar, no solo a los efectivos del orden sino también a personas ajenas al conflicto. “Nos está preocupando es que hay ciertas personas al interior de estas movilizaciones que han detonado artefactos explosivos, eso también es preocupante porque no solamente puede dañar la humanidad de los efectivos policiales, sino también de civiles o incluso de las propias personas movilizadas”, sostuvo. El representante defensorial cuestionó el actuar de la Policía por los hechos de ayer e incluso por la obstaculización para tener contacto con el periodista Carlos Quisbert, quien fue arrestado por varias horas y luego finalmente liberado. El conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) aún persiste a pesar de que fuera elegida una nueva directiva liderada por Arnold Alanes ya que el sector de Armin Lluta lo rechaza y se encuentra en vigilia en cercanías al mercado de la coca en Villa Fátima en busca de recuperarlo.