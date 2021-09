Amparo Carvajal en la Marcha Indígena: Son estos momentos los que me hacen fuerte





22/09/2021 - 12:08:26

Erbol.- “Son estos momentos tan históricos que tiene mi historia en Bolivia los que me hacen fuerte y agradecida a la vida”. Así la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, describió la importancia que tiene para ella el acompañamiento que hace a la 11ª Marcha Indígena que se dirige a la ciudad de Santa Cruz. Carvajal se sumó a la movilización el martes. Dijo que siente una tristeza enorme porque puede percibir la pobreza en los niños, en los mayores, y la necesidad que tienen de ser atendidos. Explicó que los indígenas están pidiendo el respeto a su tierra, que haya trabajo, la titulación, entre otras demandas. Señaló que le apena mucho ver a la gente que no tiene dónde instalar su hogar. Respecto a los cuestionamientos de que políticos no deberían estar en la marcha, Carvajal afirmó que, de alguna manera, todos somos políticos, y que la demanda de la movilización es justa. También consideró triste que, en el corazón de América, no se aprecie la riqueza natural y de los habitantes que tiene Bolivia y que no se respete una Constitución tan importante. La Marcha Indígena prevé movilizarse este miércoles hacia Cuatro Cañadas, en su movilización que se dirige a Santa Cruz de la Sierra, a donde pretende llegar el 24 de septiembre.