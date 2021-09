Empresario se disculpa con Anabel mediante un comunicado para poner fin a la denuncia en su contra





22/09/2021 - 11:58:32

El Deber.- Días después de una denuncia en su contra, el empresario Eduardo Urenda Aguilera difundió un comunicado de disculpa pública en el que reconoce haber "cometido un error insalvable que ha generado mucho daño y dolor" además de manifestar que no conoce a la presentadora televisiva Anabel Angus de manera personal. El comunicado forma parte de los acuerdos de conciliación suscritos por los abogados de ambas partes y pone fin a la demanda legal por acoso sexual y extorsión que cursaba en contra de Urenda Aguilera y que fue emprendida por la comunicadora cruceña. La pasada semana, Angus planteó una denuncia formal en contra del empresario debido a los mensajes ofensivos que éste envió a las cuentas de redes sociales de la también modelo y empresaria. En el comunicado, Urenda pide perdón a Angus y a todas las mujeres que hayan resultado ofendidas por su “errática actitud”. Recalca que estas disculpas no justifican sus acciones, de las cuales está "profundamente avergonzado y arrepentido”. Extiende las disculpas a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas por su comportamiento ya que “ninguna mujer debe pasar por una situación similar”. El comunicado:Como parte de los acuerdos alcanzados en la conciliación, Urenda se compromete a no repetir estas acciones además de respetar las garantías dispuestas por ley para dar la tranquilidad que la presentadora exigió ante la justicia. También remarca que el acuerdo no contempla alguna compensación económica a pesar de su "tremendo error”. Si bien parte de los reclamos de Urenda se referían a la cobranza de una deuda, en el comunicado resalta que nunca entregó cantidad alguna de dinero a Angus ni a su esposo. Según confirma en el mismo documento, el empresario habría sido estafado por un tercero que se hizo pasar por Anabel. No descarta realizar acciones legales para dar con los estafadores.