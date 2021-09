El FNDR ejecutará segundo subcomponente del programa de gestión turística del patrimonio cultural con $us 10,5 millones





22/09/2021 - 11:53:39

ABI.- El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), ejecutará el segundo subcomponente del Programa de Gestión Turística del Patrimonio Cultural que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un monto total de $us 10,5 millones. Para este cometido, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo suscribieron el contrato modificatorio respectivo, en el que define como responsable de la ejecución del “Subcomponente 2: Puesta en Valor Turística del Patrimonio Cultural Urbano de este Programa” al FNDR. El programa tiene el objetivo de incrementar las divisas por turismo internacional para coadyuvar al crecimiento económico del país a través de la diversificación de exportaciones y aumentar la generación de empleo e ingresos por turismo, en los municipios de Sucre, La Paz, Potosí y Santa Cruz, contribuyendo a la reducción de la pobreza. “Con el dinero gestionado se financiarán obras de ampliación del Parque Cretácico de Sucre, proyectos de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, refuncionalización-adecuación y/o reconstrucción de edificios patrimoniales icónicos de titularidad pública de nivel central y con vocación turística, en los centros históricos de las ciudades de La Paz, Sucre, Potosí y Santa Cruz. También, financiará un fondo concursable en los centros históricos de estas cuatro ciudades, con dos ventanillas”, explica un reporte del FNDR. La ventanilla 1 fomentará la puesta en valor turística de conjuntos urbanos a través de circuitos turísticos u otros proyectos similares, mientras que la ventanilla 2 apoyará la inclusión social de colectivos vulnerables, el emprendimiento innovador y la inserción de micro y pequeñas empresas en cadenas productivas globales. El programa, además, financiará el diseño y la implementación de una Estrategia de Posicionamiento Digital Turístico. Los recursos para la ejecución de este subcomponente serán canalizados en calidad de transferencias no reembolsables y se prevé su ejecución hasta diciembre de 2023.