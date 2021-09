Denuncia de policía contra periodista agredido no prospera: Fiscalía desestima el caso





22/09/2021 - 08:18:07

Correo del Sur.- La denuncia presentada por un policía en contra de Carlos Quisbert, periodista de Página Siete, fue desestimada por la Fiscalía de La Paz. Quisbert fue detenido cerca del mediodía de este martes durante la cobertura periodística de los conflictos de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) y horas más tarde, recuperó su libertad. Sin embargo, el subteniente de la Policía Elvis Salvatierra denunció al periodista por los delitos de lesiones graves y leves y destrucción y deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional. El uniformado afirmó que tenía un certificado de dos días de impedimento por las agresiones recibidas y que la motocicleta que manejaba presentaba daños, aunque los videos que circulan en las redes sociales muestran que Quisbert es golpeado por varios policías. Tras recibir la denuncia, la Fiscalía consideró que no existen pruebas suficientes para investigar el caso, por lo que decidió desestimarlo. “Por lo expuesto, se desestima el informe policial de acción directa de fecha 21 de septiembre de 2021 elaborado por el capitán Franz Aliaga Condori y el sargento Reynaldo Callisaya Zapata respecto al hecho (…) al no existir elementos necesarios que permitan tomar una decisión”, señala el documento firmado por la fiscal de materia Pamela Espejo, que difundió Página Siete. El abogado de Quisbert, Gabriel Quiroga, tildó de absurda la denuncia en contra de su defendido y no descartó iniciar un proceso en contra del policía, para lo cual solicitará informes a la entidad del orden y al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).