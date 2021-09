Dayana Molina: Hasta ahora no me lo creo, esto es un sueño que recién está empezando





22/09/2021 - 08:01:01

El Deber.- Dayana Molina Espinoza, estudiante de Marketing y Publicidad, modelo y presentadora de televisión es, oficialmente, la reina del Carnaval Cruceño 2022. Desde el escenario principal de Expocruz 2021, la comparsa coronadora Picarazos presentó a la joven de 24 años, que describió como “un sueño cumplido” esta designación. El momento central de la noche cruceña tuvo como preámbulo música camba, a cargo de la banda de Lalo Suárez, que tocó algunos de los taquiraris y carnavales más representativos del cancionero oriental. El acto oficial inició con el Himno Cruceño y un reconocimiento a la reina del Carnaval de Antaño 2020, Miriam Julio de López, Asimismo, se reconoció a Gley Salazar, reina de los Picarazos 2019. Luego vino el momento culminante de la noche: la presentación de Dayana Molina Espinoza como la nueva soberana de la fiesta grande. Los conductores de TV Ronico Cuéllar e Ian Vega se encargaron de efectuar la cuenta regresiva con el público presente hasta que, finalmente, apareció Dayana, bailando al ritmo del taquirari de los Picarazos. Rafael López, presidente de la comparsa coronadora, aseguró que no se equivocaron en elegir a Dayana como la reina, porque tiene todas las cualidades humanas para ser una digna representante de la alegría de los cruceños. El directivo manifestó la predisposición de los Picarazos de expandir el Carnaval desde el centro hacia los barrios para hacerlo más democrático y participativo. Antes de escuchar las palabras de la reina, Israel Alcócer, presidente del Concejo Municipal, entregó un ramo de flores a Molina, mencionó que la conoce y dijo que está seguro de que Dayana “nos brindará el mejor Carnaval de todos”. Luego fue el turno de la nueva reina. “He tenido días locos, caóticos y hermosos, a la vez; llegó el día que tanto esperaba y quiero transmitirles esta felicidad, esta dicha que siento en el corazón, por ser su reina. Hasta ahora no me lo creo, esto es un sueño que recién está empezando, estoy emocionada”, expresó Dayana, que lució un traje de gala en tonos verde y blanco de la tienda Rosamar, mientras que su arreglo personal estuvo a cargo de Álex Rojas. “Quiero que todos sean parte de este sueño, queremos llegar a todos los rincones de Santa Cruz para brindar toda la alegría que se merece la gente. No tienen idea de cuánto los quiero y cuánto tengo para dar, les prometo que estaré donde me llamen siempre”, agregó Dayana. La soberana se animó a decir que este será el Carnaval más esperado de la historia. “Queremos que abunde la alegría y que no falte la esperanza. Gracias a mi pueblo hermoso”, dijo al finalizar su intervención. Inmediatamente después, se puso a bailar al ritmo de Que viva el camba y a repartir saludos, besos y su hermosa sonrisa, esa misma con la que los carnavaleros ya están comenzando a familiarizarse y disfrutar.